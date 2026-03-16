El strike cantado que cuestiona por qué hay árbitros humanos llamando bolas

El pelotero dominicano Fernando Tatis Jr. en un turno al bate en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La última jugada del partido entre República Dominicana y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol volvió a encender una discusión que el béisbol lleva años posponiendo: si ya llegó el momento de quitarle a los árbitros la decisión final sobre bolas y strikes y dejar que la tecnología intervenga.

El juego tenía todo lo que hace grande a este torneo: tensión, público encendido y dos equipos cargados de estrellas. Pero terminó con un sabor amargo para muchos dominicanos. No fue un batazo decisivo ni una gran jugada defensiva lo que marcó el final, sino una decisión del árbitro detrás del plato.

En el turno final, el lanzador estadounidense Mason Miller tiró un slider que el árbitro de home, Cory Blaser, cantó como tercer strike.

El problema es que las repeticiones y los análisis posteriores mostraron que la pelota estaba claramente por debajo de la zona. Aproximadamente cuatro pulgadas fuera, una distancia que en términos de béisbol equivale más o menos al tamaño de dos pelotas.

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En cuestión de segundos, el juego terminó. Y con él llegó la frustración.

Para la selección dominicana el golpe fue mayor porque el equipo había dominado ampliamente el torneo hasta ese momento, con un marcador acumulado de 51 carreras anotadas contra solo 10 permitidas. La sensación entre fanáticos y analistas no se quedó solo en ese último pitcheo.

También se recordó otro tercer strike cantado antes en el partido a Juan Soto por el mismo árbitro, una decisión que igualmente generó dudas.

Lo que quedó en el ambiente no fue solo la derrota, sino la sensación de que un momento tan grande del torneo terminó marcado por una decisión humana discutible.

Acciones y debates sobre la implementación tecnológica en el béisbol

Ese es el punto que vuelve a aparecer cada vez que ocurre algo así: ¿por qué en un deporte con tanta tecnología todavía se depende completamente del ojo del árbitro para algo tan determinante?

En las Grandes Ligas ese debate ya empezó a moverse. MLB planea introducir un sistema de revisión para bolas y strikes mediante desafíos, donde los equipos podrán pedir que un lanzamiento sea revisado electrónicamente. La idea no es eliminar al árbitro, sino corregir los errores claros.

El Clásico Mundial, sin embargo, todavía no utiliza ese sistema.

Para muchos dentro del béisbol, la discusión ya no es si debe llegar, sino cuándo. Analistas como Jeff Passan han señalado que en torneos de este nivel la conversación después del juego debería girar alrededor del talento, la estrategia y el espectáculo, no sobre un lanzamiento mal cantado.

Porque al final eso fue lo que quedó. Un gran partido, un escenario enorme y un final que muchos sienten que debió resolverse con el bate o el guante... no con una llamada discutida detrás del plato.