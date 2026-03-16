El Escogido confirma el fichaje del receptor Michael de la Cruz

Michael de León jugó un papel estelar para que el Escogido ganara el pasado campeonato. ( FUENTE EXTERNA )

El receptor Michael de la Cruz, el abridor Radhamés Liz y los jugadores del cuadro Marco Hernández e Iván Castillo fueron firmados como agentes libres por los Leones del Escogido, según informó la gerencia de Operaciones de Béisbol de los bicampeones nacionales.

De la Cruz, de 32 años, fue parte crucial del campeonato 18 obtenido por el Escogido en el torneo 2025-26, tras ser seleccionado en el draft de reingreso desde el Licey. En el round robin bateó .368, con .480 de porcentaje de embasarse, 7 remolcadas y .901 de OPS en 16 partidos.

En la serie final contra los Toros del Este también rugió con el conjunto escarlata, especialmente en el cuarto partido. En ese choque en La Romana remolcó con hit una carrera importante y anotó la de la victoria.

"Su ejecución de las secuencias detrás del plato y su capacidad para sacar lo mejor de nuestros lanzadores fueron determinantes, y además aportó producción importante con el bate. Confiamos en que volverá a tener ese impacto para el equipo", declaró el gerente general Carlos Peña a través de un despacho de prensa.

Dos veteranos

Liz, de 42 años, abrió partidos con los Leones en la postemporada del torneo pasado y en 13.1 episodios su efectividad fue de 3.37 y ponchó a 9 bateadores. De por vida en la pelota local, el derecho tiene 2.60 de porcentaje de carreras limpias, 1.12 de WHIP y 359 ponches en 395 episodios.

"Radhamés es un lanzador con amplia experiencia y un historial probado en esta liga. Su actuación en el pasado round robin fue clave y confiamos en que su liderazgo y capacidad para competir en momentos grandes volverán a ser un factor importante para nosotros", explicó Peña.

Hernández, de 33 años y que puede jugar en la antesala y la intermedia, promedió .292 en la campaña regular pasada con los Gigantes de Cibao, remolcó 11 carreras, anotó 15 y tuvo .351 de OBP durante 32 compromisos. Tiene siete años de experiencia en el circuito otoño-invernal dominicano.

"Marco nos brinda experiencia y solidez en el cuadro interior. Es un pelotero que entiende el juego y que puede contribuir tanto en ofensiva como en la defensa", indicó el ejecutivo.

Castillo, de 30 años, retorna a la organización del Escogido, donde participó entre las temporadas 2018-19 y 2021-22. En ocho años en Lidom, su average es de .256 en 182 juegos, incluyendo 55 impulsadas, 71 anotadas, 22 dobles, 2 jonrones y 27 bases robadas.

"Iván nos da profundidad y energía. Su capacidad para aportar en diferentes áreas del juego lo convierte en una pieza valiosa para nuestro roster", agregó Peña.

Los 18 veces campeones nacionales se han mantenido muy activos en el receso de campaña.

Además de estas firmas y la adquisición vía cambio del utility Vidal Bruján, el equipo retuvo a los agentes libres Erik González, Sócrates Brito, Franchy Cordero, José Marmolejos, Alex Colomé, Héctor Neris y Jimmy Paredes.

Los jugadores firmados le otorgan el derecho de reserva al Escogido por dos temporadas, siendo la 27-28 una opción del equipo en virtud del acuerdo de agencia libre de Lidom y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).