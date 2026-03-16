Jeter, Sabathia y Bowden critican el ponche a Perdomo para acabar el juego

Geraldo Perdomo #2 del equipo de República Dominicana es ponchado mientras busca terminar el juego contra el equipo de Estados Unidos en loanDepot Park el 15 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AFP )

El campocorto dominicano Geraldo Perdomo levantó las manos en señal de disgusto, mientras que el cerrador estadounidense Mason Miller lo hizo en señal de celebración.

El slider de Miller, con cuenta completa, pasó por debajo de la zona de strike, pero el árbitro principal, Cory Blaser, lo cantó como strike el domingo por la noche, dándole a Estados Unidos una victoria de 2-1 en una semifinal del Clásico Mundial de Béisbol repleta de estrellas, tan tensa y reñida como se esperaba.

Con una carrera en contra y dos outs frente al mejor cerrador del juego, Julio Rodríguez recibió base por bolas, avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado y llegó a tercera con un rodado.

Perdomo llegó a cuenta completa y conectó dos fouls consecutivos a 101 mph de Miller. El siguiente lanzamiento claramente no tocó la parte baja de la zona de strike, pero el sistema automático de bolas y strikes, que se utilizará por primera vez en la temporada regular, no forma parte de este torneo.

Perdomo fue declarado out, lo que envió a Estados Unidos a la final contra el ganador del partido entre Italia y Venezuela. Fernando Tatis Jr., uno de los mejores bateadores de la República Dominicana en este torneo, esperaba en el banquillo. La mitad de los 36.337 espectadores, que llenaban el estadio, estallaron de júbilo. La otra mitad solo pudo lamentarse.

"Las llamadas de strike a Juan Soto y Geraldo Perdomo es la razón por la que la MLB ha implementado el sistema ABS para 2026", escribió en su cuenta de X Jim Bowden, ex gerente general de los Nacionales de Washington.

"Y no estoy de acuerdo con esa petición de acabar con... ¡ABS!", escribió en la misma red el exlanzador CC Sabathia, inmortal del béisbol.

"Bueno, casi con toda seguridad, incluirán el desafío ABS en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Es lamentable que un partido termine así", dijo Derek Jeter, también inmortal de Cooperstown, en Fox Sports tras el choque.

Sin embargo, durante casi nueve entradas, el partido transcurrió según lo previsto. Las plantillas de Estados Unidos y República Dominicana contaban con 25 jugadores clasificados entre los 100 mejores de ESPN.

Los dos equipos que disputaron las semifinales acumulan 56 participaciones en el Juego de Estrellas, nueve Guantes de Oro, 31 Bates de Plata, cinco premios MVP y, con el abridor de Estados Unidos, Paul Skenes, un premio Cy Young. El encuentro ofreció de todo: desde jonrones prodigiosos hasta jugadas espectaculares y, finalmente, un pitcheo impecable.

Todo comenzó con jonrones, empezando por Junior Caminero, quien conectó un elevado de Skenes en la parte baja de la segunda entrada y mandó la pelota a 401 pies para darle a la República Dominicana la primera carrera y su decimoquinto jonrón, un récord en este torneo.

Gunnar Henderson y Román Anthony siguieron a Estados Unidos en la cuarta entrada, conectando dos batazos que sumaron 821 pies para darle a EE. UU. su primera ventaja.

A partir de entonces, la defensa dominó. Aaron Judge eliminó a Tatis cuando intentaba avanzar de primera a tercera con un sencillo, terminando la tercera entrada con Juan Soto listo para batear.

Rodríguez recibió un lanzamiento de 98 mph en la mano derecha en la parte baja de la cuarta entrada, luego regresó al jardín central en la parte alta de la quinta y le robó a Judge un posible jonrón; una jugada tan espectacular que incluso el propio Judge no pudo evitar reconocerla.

Un juego cerrado

En la sexta entrada, Bobby Witt Jr. se deslizó para atrapar un fuerte batazo raso y eliminó a Manny Machado, en una de las varias jugadas espectaculares del joven campocorto de los Kansas City Royals en este torneo.

Con una desventaja de 2-1 en las entradas intermedias, los dominicanos amenazaron en la cuarta y quinta, pero no pudieron concretar. Reaccionaron una vez más en la séptima, colocando corredores en segunda y tercera con un out. Pero David Bednar regresó para ponchar a Tatis y Ketel Marte, saliendo de una situación complicada similar a la que superó contra Canadá en los cuartos de final.

Los cánticos de "¡USA!" lo acompañaron mientras se dirigía al dugout. Los cánticos se repitieron dos entradas después, cuando Miller cerró el partido.