Desestiman apelación y Johan Rojas es suspendido 80 partidos por fallo a prueba de dopaje

Johan Rojas se perdió el Clásico Mundial de Béisbol por su fallo. ( FUENTE EXTERNA )

Johan Rojas, jardinero dominicano de los Philadelphia Phillies, fue suspendido por los primeros 80 juegos de la temporada por las Grandes Ligas el lunes, tras dar positivo a la sustancia dopante boldenona.

La suspensión de Rojas se anunció luego de que el árbitro independiente Martin F. Scheinman desestimara la apelación presentada por la asociación de jugadores contra la sanción.

Salvo que se suspendan los partidos por lluvia, Rojas podría jugar con los Phillies por primera vez el 25 de junio próximo. Perdería $395,305 de su salario, que estipula un sueldo de $803,500 en las Grandes Ligas y $321,826 en las ligas menores.

Si no hay aplazamientos, la suspensión abarcaría 92 días de la temporada regular de 187 días.

El francomacorisano no podrá jugar en la postemporada de 2026. "Los Phillies apoyan plenamente el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de las Grandes Ligas y lamentan profundamente la noticia de la infracción de Johan", según un comunicado del equipo.

Entre la MLB y ligas menores

Rojas, de 25 años, bateó .224 con un jonrón, 18 carreras impulsadas y 12 bases robadas con los Phillies la temporada pasada. Fue enviado a Triple-A Lehigh Valley el 1 de agosto y no jugó con Filadelfia durante el resto de la temporada. Rojas tuvo un registro de 3 de 15 con una carrera impulsada con los Phillies durante los entrenamientos de primavera de este año.

Tiene un promedio de bateo de .252 de por vida con seis jonrones, 73 carreras impulsadas y 51 bases robadas en 250 juegos.

Rojas estaba programado para jugar con la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, pero fue excluido antes del torneo. Es el sexto jugador sancionado este año por una infracción relacionada con drogas, el tercero bajo el acuerdo de las Grandes Ligas.

El jardinero de los Bravos de Atlanta, Jurickson Profar, fue suspendido por toda la temporada el 3 de marzo tras dar positivo por testosterona exógena y sus metabolitos. Este fue el segundo caso de Profar bajo las normas antidopaje.

El jardinero agente libre Max Kepler fue suspendido por 80 partidos el 9 de enero tras dar positivo por epitrenbolona.