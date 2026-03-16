Juan Soto: "Demostramos al mundo que somos el mejor equipo"

Dos horas después de que una llamada polémica del árbitro del home finalizara el Clásico Mundial de Béisbol para la República Dominicana, los jugadores salieron del clubhouse del equipo con sonrisas, música y un mensaje.

Las sonrisas cubrieron el dolor de la derrota por 2-1 del domingo por la noche que envió al equipo de los Estados Unidos a la final del torneo, la música los siguió mientras caminaban por el pasillo en LoanDepot Park y hacia el autobús del equipo, y el mensaje vino de la estrella Juan Soto, que prefirió ver todo el torneo en lugar de su juego final.

"Le mostramos al mundo quién es el mejor equipo de béisbol", dijo Soto a ESPN. "Eso es todo lo que tengo que decir".

La frustración de Soto, así como la de sus compañeros de equipo, fue palpable después de que el árbitro del home plate Cory Blaser llamara a un pitcheo en cuenta completa del cerrador estadounidense Mason Miller para un strike contra el campocorto de Geraldo Perdomo a pesar de que el lanzamiento estaba claramente por debajo de la zona.

La llamada llegó una entrada después de que Soto fuera atrapado mirando un lanzamiento que también estaba por debajo de la zona, aunque no en la medida de Perdomo, que había trabajado un brillante bate de siete lanzamientos antes de que el octavo terminara los sueños de los dominicanos de llevar a casa un campeonato.

"Sabía al 100% que era una bola", dijo Perdomo a ESPN. "Lo sabía".

Mientras que los estadounidenses celebraban lo que de otro modo era una exhibición tensa, tensa y de élite del béisbol entre los dos países más talentosos del mundo, el final dejó un sabor amargo para los dominicanos, para quienes el Clásico es de importancia olímpica.

Aún más frustrante fue que el sistema automatizado de desafío de bateo de pelota, que debutará en las Grandes Ligas esta temporada para abordar tales llamadas fallidas, no se está utilizando en el Clásico.

En 2023, el año en que se introdujo el reloj de lanzamiento en la MLB, el WBC tampoco lo implementó. Para que el ABS funcione con precisión en la MLB esta temporada, la liga tomó medidas de la altura de cada jugador para asignar una zona de ataque adecuada.

Hacerlo para el Clásico habría requerido mediciones para los jugadores de los 20 países del torneo, así como la implementación del sistema utilizado para llamarlo en Japón y Puerto Rico.

"Es parte del juego", dijo el gerente general de la República Dominicana, Nelson Cruz, a ESPN. "Perdiste por centímetros. En unos años tendremos ABS, así que espero que la próxima vez podamos desafiar jugadas como esa".

"Este evento es realmente bueno para el béisbol. Tienes fanáticos habituales a los que les encanta el juego, y tienes gente que no presta atención y los estás atrayendo", explicó Cruz.

La atención ha sido significativa, particularmente en un equipo dominicano lleno de estrellas y aún más de energía y emoción.

Dominicana rompió el récord de jonrones en un torneo cuando Junior Caminero llevó al as estadounidense Paul Skenes a lo más profundo para una ventaja de 1-0.

Estados Unidos contraatacó con jonrones de Gunnar Henderson y Roman Anthony. Y el juego se convirtió en los bullpens, con el lanzamiento de alivio de poder del equipo de EE. UU. cerrando a un equipo dominicano que había dominado a través del juego de billar y una victoria en cuartos de final.

Reacción molesta

La multitud de 36.337, fuertemente pro-dominicanos, abucheó la llamada de tercer ataque a Soto y se enfadó con la de Perdomo, con él diciéndole a Blaser, que de otro modo llamó un juego consistente y fuerte detrás del home plate, que el árbitro sabía que era una pelota.

"Fue mucho", dijo Perdomo, que había tomado un deslizador similar a la llamada volada para una pelota antes en el recuento y también cometió una falta de lanzamientos consecutivos de dos pitcheos de 101 mph para mantenerse con vida.

"Fue todo el torneo, pero no perdimos el partido allí mismo. Eso es parte del juego, y espero que lo hagamos mejor la próxima vez".

La próxima vez podría venir en los Juegos Olímpicos, si las Grandes Ligas de Béisbol y los jugadores pueden llegar a un acuerdo para permitir que los grandes ligas jueguen en los Juegos de Los Ángeles en 2028.

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