Nelson Cruz: "Hubo muchas lágrimas; eso demuestra el amor y la pasión por nuestro país"

Junior Caminero #13 del equipo de República Dominicana reacciona tras la derrota por 2-1 contra el equipo de Estados Unidos en loanDepot Park el 15 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AFP )

El gerente general de la selección de República Dominicana, Nelson Cruz, reveló que varios jugadores rompieron en llanto en el camerino tras la derrota 2-1 frente a Estados Unidos, resultado que dejó fuera al equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.

Cruz explicó que la reacción de los peloteros reflejó el compromiso y la pasión con la que asumieron el torneo.

"Imagínate, muchos llantos, muchas lágrimas. Sí, hubo muchas lágrimas. Eso demuestra el amor y la pasión que tienen esos jugadores por el juego y por nuestro país", expresó.

Enseñanzas

El exjugador de Grandes Ligas destacó que, a pesar del resultado, el torneo dejó importantes enseñanzas para él y para el equipo.

Cruz también valoró la experiencia vivida durante el campeonato, al que calificó como uno de los momentos más significativos de su carrera dentro del béisbol: "fueron dos semanas inolvidables, creo que las dos semanas más importantes e impresionantes de mi carrera. Ver esos jugadores unidos fue muy bonito", sostuvo.

La derrota ante Estados Unidos puso fin al camino del conjunto dominicano en el Clásico Mundial, luego de un torneo en el que el equipo generó grandes expectativas entre la fanaticada.

De esta manera, el equipo norteamericano avanza por tercer Clásico Mundial a la gran final del torneo internacional que se jugó por primera vez en el 2006.