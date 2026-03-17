Tras el Clásico, Alcántara regresa a los Marlins y lanza cuatro entradas de dos carreras

Sandy Alcántara lanzó este martes su primera salida con los Marlins tras su participación con Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Si las cosas hubieran sido diferentes, el as de los Marlins, Sandy Alcántara, habría subido al montículo para abrir la final del Clásico Mundial el martes por la noche ante Venezuela, en lugar de lanzar un partido de la Liga de la Toronja.

Sin embargo, con la derrota Dominicana 2-1 frente a Estados Unidos el domingo por la noche, los planes cambiaron. Alcántara regresó al campamento de las Grandes Ligas el martes, ponchó a cinco Mets y permitió dos carreras en cuatro entradas (su mayor cantidad en la pretemporada) en un juego que terminó empate 5-5.

Alcántara cerrará la pretemporada el domingo, antes de lanzar en el Día Inaugural de los Marlins el 27 de marzo contra los Rockies en el IoanDepot Park.

"Después de que quedamos eliminados, le envié un mensaje de texto a mi entrenador de pitcheo [Daniel Moskos] de inmediato diciéndole que quería lanzar el martes", dijo Alcántara. "... Vamos bien para estar listos para el Día Inaugural. Me siento bien. Estoy sano. Veremos cómo me siento mañana. Por lo demás, todo va bien".

También regresaron

Todos los jugadores de los Marlins del roster de 40 hombres, excepto uno, regresaron tras competir en el Clásico Mundial: el primero, Javier Sanoja, cuyo equipo venezolano se enfrentará a Estados Unidos en la final del martes por la noche.

También volvieron el receptor Agustín Ramírez (Dominicana) y el jardinero Owen Caissie (Canadá), se unieron a Alcántara en su regreso el martes.

Ramírez fue titular dos veces como receptor suplente d Dominicana. Terminó con un hit en seis turnos al bate, incluyendo un doble productor. El martes fue titular como receptor (se fue de 3-0 en seis entradas a la defensiva) y el miércoles por la noche jugará como bateador designado.

"Lo que quiero es tener un par de turnos al bate más y también jugar detrás del plato, y estaré listo", dijo Ramírez. "Después de esa competencia, estoy listo para el Día Inaugural".

Caissie, quien jugó siete entradas en el jardín izquierdo y recibió dos bases por bolas el martes, fue el último de los canadienses en regresar a la acción de primavera. En cinco juegos con Canadá —cuatro de ellos en San Juan, Puerto Rico, y el otro en los cuartos de final en Houston— bateó de 17-7 (.412) con tres dobles, un jonrón y cinco carreras impulsadas.

"Solo hay que estar a tiempo y conectar la pelota", dijo Caissie. "Eso es todo".

Dado que Liam Hicks fue el receptor suplente de Canadá, con solo tres turnos al bate, jugó partidos consecutivos el domingo (como receptor) y el lunes (como bateador designado) antes de descansar el martes.

Otto López fue titular en los cinco partidos de Canadá como campocorto, con un promedio de bateo de .263 (de 19-5). López conectó un jonrón en su primer turno al bate tras su regreso el lunes y fue titular por segundo partido consecutivo el martes.