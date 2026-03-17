Dominicana recuperó el crédito en el Clásico con una base de talento joven

El equipo dominicano logró la mejor ofensivo y su pitcheo encabezó la efectividad del Clásico. ( AFP )

El equipo dominicano no levantará la corona en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol que baja su telón este martes, pero el grupo abandonó Miami con un balance muy positivo. Dolido, pero tras horas de evaluación en el clubhouse, con cabeza fría se sacó conclusiones más depuradas.

Logró el boleto a los Juegos Olímpicos que fue a buscar, al alcanzar la semifinal recuperó el crédito tras dos ediciones previas frustrantes (2017 y 2023) y quedó eliminado de pie y por pulgadas ante el gran favorito. En lo económico, puede reportarle 1,9 millones de dólares a ser repartido entre jugadores y la Federación a partes iguales.

Los deslizamientos de Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. (1,265 millones en contratos entre ambos) en el home plate ante Corea del Sur ilustran la entrega, desprendimiento y deseo de ganar que le puso este plantel a la camiseta.

El grupo que Nelson Cruz entregó a Albert Pujols fue un terremoto en sus cinco partidos previos, con una dosis de pitcheo asfixiante, incluso ante alineaciones de estelares en la MLB como Venezuela y Estados Unidos, y una ofensiva apabullante, que implantó una nueva marca de jonrones (15) en una edición.

Un desempeño que se logró con una plantilla cuyo grueso descansa en veinteañeros; Junior Caminero, Julio Rodríguez, Soto, Fernando Tatis Jr,, Guerrero Jr., Austin Wells, Geraldo Perdomo, Agustín Ramírez y Oneil Cruz.

Puede ser el despido del capitán Manny Machado (en julio cumple 34 años) tras jugar en tres ediciones.

Respaldo masivo

Los resultados (5-1) llegaron acompañados de un respaldo masivo del público dominicano, que les hizo sentir en la ciudad floridense como en el Estadio Quisqueya, donde comenzó la descarga de afectos. Desde la isla, el torneo generó amplias concentraciones que llevó a alcaldías a habilitar pantallas gigantes.

Este núcleo puede llegar en su pico de rendimiento a la próxima edición del evento (2029 o 2030), con antesala en Los Ángeles 2028 si la MLB y el sindicato de jugadores llegan a un acuerdo en el próximo acuerdo laboral.

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El diseño del cuerpo monticular estuvo tan bien diseñado que lidera la efectividad con solo 1.98 en 50 episodios. El relevo fue tan efectivo que en 34.2 innings solo aceptó tres vueltas para un porcentaje de carreras limpias de 0.78.

Esa ofensiva que propinó dos nocauts promedio 10.2 carreras por choque en sus primeras cinco presentaciones y finalizó con una línea de .300/.430/.595 y OPS de 1.025.

Como evento, el Clásico ha ratificado que no tiene competencia en cuanto a la atención que genera, a la economía que mueve, a las personas que se interesan por seguirlo e ir a vivir la experiencia de disfrutar de los partidos.

Un batazo pudo cambiarlo todo

Ante los Estados Unidos faltó el batazo clave (se dejó a ocho hombres en bases y se bateó de 9-2 con corredores en posición de anotar). Tanto en esa cuarta entrada cuando Wells fue a batear con las bases llenas y dos outs, pero Paul Skenes lo dominó con elevado al jardín izquierdo.

Tampoco en el séptimo cuando un doblete de Wells y hit de Perdomo con robo de base incluido colocaron a hombres en posición de anotar, con un out, pero David Bednar ponchó a Tatis Jr. y a Marte para evitar el incendio.

Menos en el noveno, cuando el potencial empate llegó a tercera, con dos outs, y un turno bien trabajado por Perdomo de ocho lanzamientos que lo llevó al máximo (3-2) terminó con un polémico ponche cantado que acabó con las opciones.