El lanzador novato al que Estados Unidos se aferra para enfrentar a Venezuela

Nolan McLean fue elegido en la tercera ronda del draft de 2023 y firmó por un bono de 747,600 dólares. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando Estados Unidos conformó su super equipo para este Clásico Mundial de Béisbol, la selección se inclinó hacia estrellas consagradas, no solo por su talento, sino también por los contratos garantizados que las hacen más propensas a participar.

Por otro lado, estaba el abridor novato Nolan McLean.

El lanzador derecho de los Mets, de 24 años, solo ha realizado ocho aperturas en las Grandes Ligas. Pero fueron ocho aperturas en las que lanzó con gran precisión y control, tanto su recta de cuatro costuras como su recta de dos costuras, alcanzando velocidades superiores a las 90 millas por hora, además de algunos de los mejores lanzamientos rompientes que jamás se hayan visto.

Y luego estaba lo que dijo cuando el mánager Mark DeRosa lo llamó para tantear su interés.

"Estoy hecho para esto", dijo McLean a MLB.com. "He estado esperando toda mi vida algo así". Su momento ha llegado.

Después de que la selección de Estados Unidos derrotara a República Dominicana en las semifinales el domingo por la noche, el mánager Mark DeRosa confirmó que McLean, quien tuvo una efectividad de 2.06 y un ERA+ de 196 (un 96% mejor que el promedio de la liga) en 48 entradas con los Mets al final de la temporada pasada, será el abridor en la final del martes por la noche contra Venezuela, luego de su victoria por 4-2 sobre Italia en las semifinales del lunes por la noche.

Aunque el joven permitió dos jonrones en tres entradas en la sorpresiva derrota de Estados Unidos ante Italia en la fase de grupos, lo más probable es que su actuación en la tercera final consecutiva de Estados Unidos sea lo que más se recuerde de su participación en este torneo.

La selección de Estados Unidos había planeado originalmente incluir al abridor de los Twins, Joe Ryan, para ocupar el puesto de Clayton Kershaw una vez que avanzaran a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, y se pensó que McLean y Ryan podrían alternarse y, en cierto modo, compartir la titularidad. Pero cuando Estados Unidos se aseguró la victoria contra Canadá, fue el relevista Jeff Hoffman quien se unió al equipo.

Esa fue quizás la señal más clara hasta el momento de la gran confianza que este equipo tiene en McLean, a pesar de una segunda entrada complicada que empañó su noche contra los italianos.

También hay una gran confianza en el bullpen que respalda a McLean. Además, la programación fue excelente.

En sus victorias contra Canadá el viernes y República Dominicana el domingo, el equipo de Estados Unidos pudo emplear a sus tres mejores lanzadores de bullpen exactamente como estaba previsto.

David Bednar en la séptima entrada, Garrett Whitlock en la octava y Mason Miller en la novena. Aunque Bednar tuvo que lanzar en medio de la presión en ambas ocasiones, el resultado en ambos juegos fue cero carreras en todas esas entradas de alta presión.

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El equipo de Estados Unidos no ha tenido que jugar en días consecutivos durante todo el torneo, y el día libre del lunes les dará una clara ventaja sobre su rival en la final, que no ha descansado.

"El calendario nos vino muy bien esta vez, muchísimo mejor [que en 2023]", dijo DeRosa. "La última vez jugamos tres partidos seguidos, y eso agotó a nuestro bullpen".

Lo que dice la regla

Según el reglamento del Clásico Mundial de Béisbol, todo el bullpen de EE. UU. está disponible para el partido del martes. Pero, como siempre, los equipos tendrán voz y voto mientras DeRosa y el entrenador de lanzadores Andy Pettitte intentan elaborar un plan, y Miller (22 lanzamientos en las semifinales), Whitlock (16) y Bednar (18) lanzarían por tercera vez en cinco días.

"Si dependiera de los muchachos...", dijo DeRosa, refiriéndose a la disposición de sus relevistas clave para hacer lo que sea necesario para ganar este torneo. "Cada día presenta nuevos desafíos".

Si ellos están listos, entonces el bullpen del equipo de EE. UU. se encuentra en una posición ideal. Pero primero lo primero: McLean está en el montículo. En el momento para el que cree que fue creado y el momento para el que el equipo de Estados Unidos se ha estado preparando.