El equipo dominicano ganará US$1.9 millones en el Clásico Mundial: así se reparte el dinero

Junior Caminero, #13 del equipo de República Dominicana, celebra con sus compañeros después de conectar un jonrón solitario contra el equipo de Estados Unidos durante la segunda entrada en el loanDepot park el 15 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AFP )

La selección dominicana de béisbol obtendrá 1.9 millones de dólares por su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras avanzar hasta las semifinales del torneo.

El monto se compone de los incentivos económicos establecidos por la organización del evento según cada fase alcanzada. En el caso dominicano, el equipo acumuló ingresos en varias etapas del campeonato.

La estructura de premios del torneo es la siguiente:

Participación: 300,000 dólares

Ganador de grupo: 300,000 dólares

Avanzar a cuartos de final: 400,000 dólares

Avanzar a semifinal: 500,000 dólares

Avanzar a la final: 500,000 dólares

Campeón: 1,000,000 de dólares

Con su desempeño, República Dominicana sumó 300,000 dólares por participar, 300,000 por ganar su grupo, 400,000 por avanzar a cuartos de final y 500,000 por alcanzar las semifinales. A esto se agregan ingresos comerciales y de reparto global del torneo, lo que eleva el total estimado a 1.9 millones de dólares.

El dinero será distribuido en partes iguales entre los jugadores y la Federación Dominicana de Béisbol. Esto implica que cerca de 950,000 dólares se repartirán entre los peloteros, mientras el resto será administrado por la federación para cubrir operaciones, logística y desarrollo del programa nacional.

El sistema de pagos del Clásico no entrega el dinero directamente a los jugadores. La organización transfiere los fondos a cada federación, que luego define la distribución interna, incluyendo cuerpo técnico y otros gastos asociados.

Más allá del resultado deportivo, el equipo dominicano aseguró uno de los mayores ingresos del torneo sin llegar a la final. El desempeño de cinco victorias y una derrota permitió recuperar presencia competitiva y generar un retorno económico significativo.

El Clásico Mundial de Béisbol se mantiene como uno de los eventos internacionales con mayor impacto financiero en el deporte, tanto por los premios directos como por el movimiento económico que genera en audiencias, patrocinios y consumo.