Junior Caminero: "Hoy, mañana y siempre estaré orgulloso de ser dominicano. Gracias RD"

Junior Caminero #13 del equipo de República Dominicana reacciona tras la derrota por 2-1 contra el equipo de Estados Unidos en el loanDepot Park el 15 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AFP )

Tras la eliminación de la selección de República Dominicana en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el antesalista Junior Caminero compartió un mensaje en el que reafirmó su vínculo con el país.

"Hoy, mañana y siempre estaré orgulloso de ser dominicano. Gracias RD", escribió el jugador de los Tampa Bay Rays en sus redes sociales, luego de la derrota 2-1 ante Estados Unidos.

El ambiente en el camerino fue de alta carga emocional. El gerente general Nelson Cruz reveló que hubo "muchas lágrimas" tras el final del encuentro.

De "aguatero" a protagonista

La historia de Caminero en este Clásico tiene un punto de partida claro. Meses antes del torneo, el propio jugador había reconocido que no se veía dentro del equipo por la competencia en su posición. Aun así, dejó una frase que se volvió símbolo entre los compañeros de equipo y los fanáticos: dijo que iría "aunque fuera de aguatero", es decir, solo para apoyar y vivir la experiencia desde el dugout.

Esa expresión, que reflejó el rol de quien asiste al equipo sin protagonismo, terminó marcando su narrativa. Lo que comenzó como una muestra de humildad se transformó en una de las historias más comentadas del torneo.

Caminero no solo entró en el roster, sino que se convirtió en una pieza clave de la ofensiva dominicana.

En la semifinal disputada el 15 de marzo en el loanDepot Park, el jugador de 22 años conectó un jonrón solitario en la segunda entrada frente a Paul Skenes, ganador del premio Cy Young. Ese batazo representó la única carrera del equipo y formó parte del récord colectivo de 15 cuadrangulares para la selección dominicana en una misma edición del torneo.

Caminero cerró su participación con tres jonrones, empatado en el liderato del certamen.

El desempeño consolidó las expectativas que lo rodeaban tras una temporada 2025 en la que conectó 45 cuadrangulares en las Grandes Ligas.

Antes del torneo, el propio jugador había definido lo que significaba vestir el uniforme dominicano. Señaló que, aunque participar en un Juego de Estrellas lo hacía sentir como una "superestrella", representar al país tenía otro valor.

"Es como un sueño hecho realidad cuando te pones en el corazón la camiseta de la República Dominicana", expresó durante los entrenamientos.

Aunque el conjunto dirigido por Albert Pujols no avanzó a la final después de un controvertido tercer strike, la actuación de Caminero lo posiciona como una de las principales figuras jóvenes del béisbol internacional.

El antesalista regresará ahora a los Rays con proyecciones que lo colocan entre los bateadores de mayor impacto para la próxima temporada en las Grandes Ligas.