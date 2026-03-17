Grandes Ligas 2026 en República Dominicana: cómo ver siete partidos a la semana gratis

La transmisión hará énfasis en los partidos donde intervengan los peloteros dominicanos. ( AFP )

Después de récord de audiencia el año pasado, Grupo de Comunicaciones Corripio transmitirá los juegos del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en el 2026 por séptimo año consecutivo en televisión abierta por Teleantillas Canal 10 y vía "streaming" por la página web de Teleantillas.com.do.

La empresa informó que las transmisiones 2025 por Teleantillas tuvo la mejor audiencia de temporada regular en historia de MLB en República Dominicana. Debido a ese éxito, Grupo Corripio confirmó las transmisiones de Grandes Ligas en el 2026, de manera exclusiva, desde el Día Inaugural, miércoles 25 de marzo, hasta el último juego de la Serie Mundial.

"Durante los playoffs, las transmisiones de MLB alcanzo a ser el canal no.1 en audiencia en el país y consiguió puntos altos con 11 por ciento de los televisores de RD.

Otro motivo para que El "Tizón Deportivo" vuelva por séptima temporada consecutiva, transmitiendo 7 juegos semanales en la temporada regular, un juego diario, para disfrute de los seguidores del béisbol de Grandes Ligas de todas las edades", informó el Grupo de Comunicaciones Corripio.

Adicional a la transmisión de los siete juegos semanales durante la temporada regular, Teleantillas canal 10 llevará el MLB All-Star Futures Game, Home Run Derby, Juego de Estrellas, las series de Wild Card, Series Divisionales, las 2 Series de Campeonatos y la Serie Mundial completa.

"En los siete partidos de la Serie Mundial 2025, Teleantillas llego ser el Canal no.1 en Audiencia, incluyendo el 3er juego de 18 innings, donde fue líder absoluto de la hora pico televisiva en el país, siendo no.1 durante un récord de 6 horas y un share desde 8.46 a 32.56 % de los televisores", citó la empresa en un comunicado.

En el séptimo juego, fue el canal no.1 en rating durante 4 horas con un share máximo de 18.66 por ciento. Una de las razones principales del éxito de audiencia es la producción única que tiene las de las transmisiones de los juegos de la MLB del Grupo Corripio es la producción única que tiene.

Durante las transmisiones de los juegos, se pasan los jonrones y los mejores batazos de los dominicanos que están en los otros juegos; los turnos en vivo de las otras estrellas dominicanas en un recuadro; y por supuesto, las trivias diarias durante los partidos, que motivan al televidente a investigar y ha provocado que el hashtag #MLBporTeleantillas sea no.1 en tendencia en muchas ocasiones.

De nuevo, la empresa JJ Sports, de Juan José Rodríguez, estará a cargo de la producción de las transmisiones de MLB, la coordinación del personal y calendario. El enfoque principal será las transmisiones de los partidos, donde participen la mayor cantidad de peloteros dominicanos.

El talento dominicano

En el 2026, República Dominicana tiene una gran parte de las principales superestrellas y caras de la MLB como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Fernando Tatis Jr., José Ramírez, Rafael Devers, Julio Rodríguez, Ketel Marte, Junior Caminero, Geraldo Perdomo, Willy Adames, Teoscar Hernández, Marcell Ozuna, Jeremy Pena y Elly de la Cruz.

Informaron que seguirán las aperturas de los lanzadores abridores quisqueyanos, encabezados por Sandy Alcántara, Framber Valdez, Freddy Peralta, Cristopher Sánchez, Luis Severino, Luis Castillo, Brayan Bello, Cristian Javier, Luis Gil, José Soriano, Reynaldo López, entre otros.

También tendrá las transmisiones con los mejores equipos y las grandes rivalidades de la MLB: Yankees de New York versus Medias Rojas de Boston, Cardenales de San Luis contra Cachorros de Chicago, al igual que las nuevas rivalidades, como los Dodgers de Los Angeles frente a los Padres de San Diego.

La Major League Baseball (MLB) y el Grupo de Comunicaciones Corripio han tenido un acuerdo contractual que ha sido exitoso para el crecimiento del beisbol de las Grandes Ligas en República Dominicana. Por dicha razón, la firma y confirmaciones de varios contratos multianuales entre ambas prestigiosas entidades.

Una de las implementaciones más importantes en la producción de la MLB ha sido las trivias diarias durante cada transmisión.

Esto ha provocado que el hashtag #MLBporTeleantillas llegue a puesto número uno tendencia en República Dominicana cada semana. Eso continuará con más innovaciones.

Los dominicanos necesitamos entretenimiento en casa, Grupo de Comunicaciones Corripio te lleva a tu hogar todos los días, un juego emocionante del Béisbol de la MLB, narrado y comentado por expertos profesionales de gran aceptación en la fanaticada y la audiencia en general.