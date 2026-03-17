Los Toros del Este firman a cinco agentes, entre ellos el exrelevista escarlata Phillips Valdez

Phillips Valdez, ahora pasa a los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este anunciaron la incorporación de los agentes libres Phillips Valdez y Julián Fernández en el cuerpo de lanzadores, junto al antesalista Dawell Lugo y los receptores Pedro Severino y Julio E. Rodríguez, fortaleciendo así distintas áreas del equipo.

La información fue ofrecida por el gerente general Jesús Mejía, quien destacó que la organización logró sumar "un grupo sólido de peloteros", haciendo énfasis en la mejora del pitcheo, la receptoría y el cuadro interior. Asimismo, señaló que se trata de jugadores con experiencia en instancias decisivas, incluyendo campeonatos y postemporadas, lo que considera aportará valor tanto dentro del terreno como en el ambiente del clubhouse.

En el caso de Phillips Valdez, ha sido una pieza clave en el cuerpo monticular del Escogido durante las últimas dos campañas. En ese período vio acción en 25 encuentros, acumulando 71 entradas en las que permitió 70 imparables, otorgó apenas 15 boletos y ponchó a 48 bateadores. Durante la temporada pasada registró marca de 3-0 con efectividad de 3.68, actuando como relevista en 16 juegos.

Interesantes contrataciones

Por otro lado, Julián Fernández, hijo del exreceptor Tony Eusebio, cuenta con cinco temporadas en la liga, incluyendo las últimas tres con las Estrellas Orientales. Su récord de por vida es de 7-3 con efectividad de 3.88 y 45 ponches en 53.1 episodios. En las Grandes Ligas debutó en 2021 con Colorado, y en 2025 tuvo participaciones con los Dodgers y los Nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/unnamed-6-82894773.jpg Julián Fernández debutó en 2021 en MLB. (FUENTE EXTERNA)

El antesalista Dawell Lugo, reconocido con el Guante de Oro en la campaña 2021-22, presenta un promedio de bateo de .266 en su carrera con el Licey. En 175 partidos suma 25 dobles, 4 cuadrangulares y 59 carreras impulsadas, siendo parte importante en varios títulos del conjunto azul.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/unnamed-7-141936f6.jpg Dawell Lugo tiene una defensa élite en la tercera base. (FUENTE EXTERNA)

En cuanto a Pedro Severino, tras su paso por las Águilas durante cuatro temporadas, ha jugado de forma consecutiva con el Escogido en los últimos cuatro torneos, contribuyendo significativamente a sus dos campeonatos más recientes. En las Grandes Ligas vistió los uniformes de los Nacionales, Orioles y Cerveceros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/unnamed-8-b3478643.jpg Pedro Severino, fue catcher con el Escogido. (FUENTE EXTERNA)

Durante su etapa con los escarlatas, el receptor oriundo de Bonao bateó para .245, con 12 dobles, 3 jonrones y 50 remolcadas en 111 encuentros. Además, registró un promedio de .273 con corredores en base.

Severino también viene de conquistar el Guante de Oro en la más reciente temporada y encabezó a los receptores al retirar a 13 corredores en intentos de robo, alcanzando un 25% de efectividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/unnamed-2-dc8be406.png Julio Rodríguez tiene gran efectivad para sacar de outs a los corredores. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, Julio Rodríguez aportará profundidad en la receptoría. En las últimas cuatro campañas ha logrado retirar al 30% de los corredores que intentan robar bases, ubicándose como el segundo mejor porcentaje entre catchers con al menos 40 juegos detrás del plato en ese período.

Anteriormente, la franquicia había confirmado la permanencia del jardinero Jesús Sánchez y de los lanzadores Yaramil Hiraldo, Gerson Moreno, José Adames, Miguel Castro, Félix Peña y Pedro Fernández, evitando así que ingresaran a la agencia libre.