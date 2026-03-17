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Venezuela final Clásico Mundial Béisbol 2026
Venezuela final Clásico Mundial Béisbol 2026

Maikel García aclara a los fanáticos que quieren apoyar a Venezuela: "Estamos jugando por nuestro país"

Ronald Acuña Jr. destaca la unidad entre los países latinos tras el apoyo recibido de fanáticos dominicanos y puertorriqueños

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    Maikel García aclara a los fanáticos que quieren apoyar a Venezuela: "Estamos jugando por nuestro país"
    El infielder Maikel García (FUENTE EXTERNA)

    Tras la clasificación de Venezuela a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el infielder Maikel García definió la postura del equipo ante el respaldo de fanáticos de otros países.

    Luego de la eliminación de selecciones como República Dominicana, fanáticos dominicanos y puertorriqueños expresaron su intención de apoyar a Venezuela, bajo la idea de que el equipo representa a Latinoamérica.

    • Ante ese escenario, en una rueda de prensa conjunta Ronald Acuña Jr. agradeció el respaldo y destacó la unidad regional. Señaló que "todos somos América" y que existe una conexión entre los países latinos.

    Compromiso con Venezuela

    Sin embargo, García dejó clara la prioridad del equipo. Afirmó que, aunque valoran el apoyo externo, su compromiso es con Venezuela.

    Añadió: "Nosotros estamos jugando por Venezuela".



    "Creo que nosotros, sabes, la gente tal vez dominicana y de Puerto Rico quiere que uno juegue por Latinoamérica, pero nosotros como peloteros venezolanos estamos jugando por nuestro país", dijo.

    Hito deportivo

    García ha sido determinante en el recorrido del equipo. En la semifinal ante Italia, conectó un sencillo productor en la séptima entrada que dio ventaja a Venezuela en una remontada que terminó 4-2, resultado que aseguró el pase a la final.

    Con este resultado, Venezuela disputará el título ante Estados Unidos en busca de su primer campeonato en la historia del Clásico Mundial la noche de este martes.

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