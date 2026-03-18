Las Águilas contratan al jardinero Luis Liberato y a los pithcers Jonathan Aro y Diógenes Almengó

Luis Liberato ya es un veterano de 10 años en Lidom. ( FUENTE EXERNA )

En un movimiento estratégico que remece el mercado de temporada muerta, la gerencia de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas oficializó la incorporación del jardinero Luis Liberato, una adquisición que va más allá de un simple refuerzo.

En la pasada campaña con los Toros del Este, Liberato registró un promedio de .321, conectando nueve imparables en 28 turnos, con seis carreras impulsadas y un OPS de .867 en la serie regular. En la semifinal elevó aún más su rendimiento, bateando .375 con 12 hits en 32 turnos, ocho remolques y OPS de .979.

Su valor también se respalda en su experiencia internacional reciente. Durante su paso por la liga coreana (KBO) con los Hanwha Eagles, exhibió un promedio de .313 y conectó 10 cuadrangulares, mostrando avances notables en disciplina y poder ofensivo.

Con 10 temporadas en Lidom y 251 encuentros disputados, suma 190 hits, 36 dobles y 10 triples, consolidándose como un bateador capaz de aprovechar los espacios en estadios amplios. A esto se añade su solvencia defensiva, con capacidad para cubrir las tres posiciones del jardín, lectura precisa de los batazos y un brazo zurdo de gran alcance.

A sus 30 años, el nativo de La Canela retorna al país en uno de los mejores momentos de su carrera, destacándose como un patrullero zurdo que combina velocidad, defensa de alto nivel y una ofensiva respetada tanto en Grandes Ligas como en el béisbol asiático.

Respaldo de la decisión

“Sumamos un jugador de impacto inmediato, ampliamente probado”, indicó la gerencia. “Luis fortalece todas las áreas del juego: bateo, defensa y corrido de bases. Su dinamismo será atractivo para la fanaticada”.

Para la organización, esta firma no solo responde a números, sino a la necesidad de consolidar una columna vertebral sólida con jugadores consistentes que soporten la presión de la postemporada.

“También aporta liderazgo dentro del clubhouse, integrándose a la cultura competitiva que buscamos afianzar”, agregó el departamento de Operaciones.

Con esta incorporación, las Águilas suman un talento local de primer orden, capaz de aportar equilibrio al lineup y blindar la defensa. El llamado “Valle de la Muerte” cuenta ahora con un nuevo protector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/jonathan-aro-95776cb7.jpeg Jonathan Aro. (FUENTE EXTERNA)

El aporte de Aro

Jonathan Aro se integra a la organización aguilucha aportando una trayectoria de estabilidad y consistencia en el relevo intermedio. Reconocido por su control de la zona de strike y su capacidad de recuperación, Aro representa una pieza de alta fiabilidad para las entradas de transición. Su historial en Lidom lo avala como un lanzador capaz de ejecutar lanzamientos de calidad bajo presión, una cualidad técnica fundamental para los esquemas del cuerpo técnico.

Con una trayectoria de 11 temporadas en Lidom con los Tigres del Licey, Aro se ha consolidado como un brazo de confianza en la liga. A lo largo de 216 juegos y 202.1 entradas, ha mantenido una sólida efectividad de 3.20. Su dominio sobre el montículo queda evidenciado por el bajo promedio de la oposición (.234) y un WHIP de 1.23, cifras que respaldan su consistencia año tras año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/diogenes-almengo-c70a11da.jpeg Diómedes Almengo. (FUENTE EXTERNA)

La potencia de Almengó

Por su parte, la firma de Diógenes Almengó inyecta potencia y versatilidad al cuerpo de lanzadores. Almengó destaca por la velocidad de su bola rápida y un repertorio secundario diseñado para generar ponches en situaciones críticas. Su perfil físico y su agresividad en el montículo complementan la estructura del equipo, ofreciendo una opción de impacto para enfrentar alineaciones de poder en los episodios finales del encuentro.

Con siete temporadas de experiencia en Lidom, repartidas entre los Leones del Escogido, Estrellas de Oriente y Toros del Este, Almengó acumula 174 juegos lanzados. En 156.2 entradas de labor, registra una efectividad de 4.14 y un promedio de 7.70 ponches por cada nueve innings