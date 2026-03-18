Shohei Ohtani retorna al montículo y poncha a cuatro

Ohtani mientras se prepara antes de un partido para actuar como lanzador. ( ARCHIVO/ AP )

La actuación de Shohei Ohtani en su debut como lanzador en los entrenamientos de primavera en 2026, generó gran atención en un juego en el que Los Ángeles Dodgers derrotaron a los San Francisco Giants con marcador de 5-1.

El astro japonés trabajó 4.1 entradas en un juego de la Liga del Cactus, mostrando dominio desde el inicio. Durante ese lapso, limitó a la ofensiva rival a apenas un hit, lo que reflejó un control notable.

En cuanto a su producción directa, Ohtani registró cuatro ponches, evidenciando que su repertorio sigue siendo efectivo incluso tras su inactividad como pitcher. Además, no permitió rallies importantes, ya que el único imparable recibido fue un doble aislado, lo que sugiere que mantuvo a los bateadores fuera de balance durante la mayor parte de su salida.

Otro dato relevante fue la calidad de sus lanzamientos. Según reportes complementarios, su recta alcanzó velocidades cercanas a 99.9 millas por hora, una cifra que lo coloca nuevamente en la élite en términos de potencia.

Este aspecto es clave, ya que confirma que no solo regresó a lanzar, sino que lo hizo conservando su característica principal: la combinación de velocidad y movimiento que lo convierte en un lanzador dominante.

Superbo una vez más

Desde el punto de vista del control del juego, su desempeño también fue eficiente en cuanto a tráfico en bases. Permitir solo un hit en más de cuatro entradas implica un WHIP extremadamente bajo en ese partido, cercano a 0.25 si no hubo boletos, lo que ilustra un dominio casi total.

Este tipo de salida es especialmente significativa en pretemporada, donde los lanzadores suelen estar en proceso de ajuste y limitación de carga de trabajo.

Finalmente, este debut en primavera sirve como indicador del potencial de Ohtani para la temporada regular. En 2025, por ejemplo, registró una efectividad de 2.87 y 62 ponches en 47 entradas, lo que ya lo posicionaba como un lanzador de alto nivel. Si logra trasladar el nivel mostrado en estas 4.1 entradas a la campaña, su impacto como jugador bidireccional podría volver a ser determinante para su equipo.