Venezuela se ganó US$6.7 millones en el Clásico Mundial

Integrantes del equipo de Venezuela, celebran tras lograr el Clásico Mundial de Béisbool. ( ARCHIVO/ EFE )

El Clásico Mundial de Béisbol que cerró el martes con la coronación de Venezuela logró un récord de asistencia y repartió la bolsa más grande de su historia.

La tropa bolivariana se llevó a Caracas un premio de 6.75 millones de dólares, según cifras a las que tuvo acceso The Athletic. Hubo 37 millones en premios a los países, más que el doble de los 15 MM de 2023, reportó USA Today, citando fuentes.

Los venezolanos lograron 750 mil por participar como cada uno de los 20 equipos. Sumaron un millón por superar la fase de grupos, 1.25 millones por ganar su choque de cuartos de final ante Japón, agregaron 1.25 millones por ganar en semifinales a Italia y 2.5 millones por el juego final ante los Estados Unidos.

La novena de las barras y las estrellas se quedó con 5 millones.

El aumento en los premios fue impulsado por un contrato de 100 millones con Netflix para exclusividad del Clásico Mundial en Japón.

Dominicana e Italia, perdedores en las semifinales, lograron un bono de 750 mil dólares por ganar sus grupos durante la fase clasificatoria. De esta forma, su pago total alcanzaría los 3.5 millones de dólares.

Diario Libre preguntó por la cifra a Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, pero este dijo que no le habían confirmado el dato.

La asistencia fue de 1 millón, 619 mil, 839 al torneo, superando la marca de todos los tiempos, un millón, 306 mil, 414, en 2023.

Cifras en verde

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se consolidó como un motor económico global, con cifras que reflejan su crecimiento sostenido.

El torneo registró una asistencia récord de 1.62 millones de espectadores, un aumento del 24% respecto a la edición anterior, lo que impulsó directamente los ingresos por boletos, consumo en estadios y turismo deportivo en las sedes.

A nivel local, ciudades anfitrionas como San Juan proyectaron un impacto de 43.8 millones de dólares, incluyendo actividad hotelera, comercio y generación de empleos temporales.

El turismo deportivo fue otro pilar clave.

Durante el torneo, Tokio por ejemplo, experimentó un aumento notable en la ocupación hotelera, alcanzando niveles cercanos al 90% en zonas céntricas, con miles de aficionados internacionales viajando para seguir a sus selecciones.

Se estima que el gasto promedio por visitante extranjero superó los US$2,000 por estadía, lo que elevó el impacto total del turismo vinculado al evento a más de US$120 millones, incluyendo transporte, gastronomía y comercio local.