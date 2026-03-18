Guerrero Jr. cuestiona por qué el Clásico no utilizó ABS

Vladimir Guerrero Jr. sigue perplejo por la forma en que la República Dominicana fue eliminada del Clásico Mundial de Béisbol tras una polémica decisión arbitral que puso fin a la semifinal del domingo contra Estados Unidos.

El primera base de los Toronto Blue Jays cree que el Clásico debería haber utilizado el sistema ABS que la MLB implementará para la temporada 2026. El torneo no empleó esta tecnología porque algunos de los estadios anfitriones internacionales carecían de las cámaras y el radar necesarios.

"Esto es béisbol. Si vamos a usar el ABS este año en la temporada regular, ¿por qué no usarlo en el Clásico Mundial?", declaró Guerrero el miércoles tras regresar al campamento de primavera de los Blue Jays, según Arden Zwelling de Sportsnet. "Todo el mundo lo sabía. El árbitro pensó que era strike, es humano. Pero todos los que lo vieron sabían lo que realmente pasó".

El equipo de Estados Unidos avanzó a la final después de que Mason Miller ponchara a Geraldo Perdomo con un lanzamiento en cuenta completa que no estuvo cerca de la zona de strike. Los dominicanos tenían la carrera del empate en tercera base, y Fernando Tatis Jr. habría bateado con la carrera de la victoria en primera base si el lanzamiento hubiera sido correctamente declarado bola.

Guerrero bateó de 18-8 con dos jonrones y ocho carreras impulsadas en el torneo, tras una histórica postemporada que ayudó a los Blue Jays a llegar a la Serie Mundial de 2025.

Le ayudará

La estrella de 27 años reconoció que su sólida actuación en el Clásico Mundial de Béisbol podría ser un indicador de lo que le espera esta temporada.

"En cierto modo, sí", dijo Guerrero, según Keegan Matheson de MLB.com. "Por otro lado, es regular, porque aún queda la pretemporada y todavía tengo que mejorar en algunos aspectos para la temporada. Al jugar en un torneo corto como el Clásico Mundial de Béisbol, no tienes la oportunidad de trabajar en ciertas cosas".

"Cuando juegas para tu país, no hay tiempo para mejorar, solo tienes que salir al campo y competir". Pero sí, creo que me ayudará un poco.

Venezuela ganó su primer título del CMB en la final del martes.