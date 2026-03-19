La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 rompe récords de audiencia

Jugadores venezolanos celebran el título obtenido en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol ( FUENTE EXTERNA )

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se convirtió en la más vista en la historia del torneo, de acuerdo con cifras divulgadas este jueves por FOX Sports PR.

El partido decisivo, en el que Venezuela derrotó 3-2 a Estados Unidos para conquistar su primer título en el certamen, registró una audiencia combinada de 10.784 millones de espectadores a través de FOX y FOX Deportes.

Esta cifra establece un nuevo récord para una transmisión del Clásico Mundial de Béisbol, superando todas las marcas previas del evento, que continúa creciendo en popularidad a nivel global.

Crecimiento y alcance global del torneo

El éxito no se limitó únicamente a la final. En términos generales, el torneo de 2026 promedió 1.294 millones de televidentes a través de las plataformas de FOX, incluyendo FOX, FS1 y FS2, consolidándose como la edición más vista en la historia del campeonato.

El incremento en la audiencia refleja el auge sostenido del Clásico Mundial de Béisbol, que ha logrado captar la atención de fanáticos en distintos mercados internacionales, impulsado por la participación de estrellas de Grandes Ligas y el creciente nivel competitivo entre las selecciones.

Con estos números, el torneo reafirma su posición como uno de los eventos más importantes del calendario internacional del béisbol, tanto en el terreno como en impacto mediático.