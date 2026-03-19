José Reyes: "Hoy, mínimo, me robaría 100 bases por temporada"

José Reyes es habitual en los partidos de los Mets. ( FUENTE EXTERNA )

José Reyes tiene la marca de robos para dominicano en una campaña en las Grandes Ligas (78 en 2007), logró tres títulos en la Liga Nacional y solo él y César Cedeño superan las 500 entre los quisqueyanos.

Recién inmortalizado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y con su carrera musical en reserva, además de compartir con su familia La Melaza reparte su tiempo entre los negocios de bienes raíces en su tierra natal, es imagen de marcas comerciales, trabaja en la cadena de TV de los Mets (SNY) y crea contenidos jocosos en las redes sociales.

En el recién concluido Clásico Mundial de Béisbol en Miami, Reyes dijo a Diario Libre que con las flexibles reglas que rigen para robar bases desde 2023 él hubiese superado con facilidad el centenar de estafas por temporadas.

Desde 2023, la MLB agrandó las bases desde las 15 pulgadas por cada lado hasta los 18, limitó a tres virajes del lanzador a las bases y 20 segundos como límite entre lanzamientos al plato cuando corría alguien en las almohadillas.

"A sinceridad, ¿cuántas bases me hubiera robado si esas reglas estuvieran? Con bases grandes, los pitchers no se pudieran virar tres veces a primera. Mínimo 100... el mínimo eran 100", dijo Reyes. "Mínimo 100, de 100 para arriba porque mi juego era ese, ahora es mucho más fácil hacerlo".

Apenas ocho lo han hecho

Desde 1901 cuando se unieron las ligas Nacional y Americana solo en ocho ocasiones se superó el centenar de estafas en la MLB, la última vez en 1987 por Vince Coleman (109).

El extorpedero de Mets, Marlins, Blue Jays y Rockies también logró temporadas de 64, 60 y 56, además de ganar cuatro veces el liderato de triples, muestras de la gran velocidad que tenía en sus piernas en una carrera que transcurrió entre 2003 y 2018.

Reyes, hoy de 42 años, finalizó su carrera con 517 estafas, solo detrás de las 550 de Cedeño.

"Creo que sí (que hubiese triturado el récord de robos de César Cedeño) si hubiese estado en esta época... pero, como dice un dicho, ´si mi abuela tuviera rueda fuera una bicicleta´ (risas)", dijo el nacido en Santiago.