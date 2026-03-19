Barry Bonds se une a Netflix para la transmisión del Opening Day de MLB

Barry Bonds estará en la transmisión del Día Inaugural del béisbol de Grandes Ligas de Netflix ( FUENTE EXTERNA )

Netflix sumará una gran figura a su cobertura del inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

El legendario Barry Bonds formará parte del equipo de transmisión como analista en los segmentos previos y posteriores al partido del Opening Day, que enfrentará a los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco el miércoles 25 de marzo.

El encuentro, que marcará el inicio oficial de la campaña, se celebrará en el Oracle Park y tendrá su primer lanzamiento programado para las 8:05 de la noche (hora del Este).

Bonds compartirá mesa de análisis junto a Albert Pujols, Anthony Rizzo y la presentadora Elle Duncan, en un equipo cargado de figuras reconocidas dentro del béisbol.

El exjugador de los Gigantes, considerado uno de los mejores bateadores en la historia del deporte, dejó una huella imborrable en las Grandes Ligas. Durante su carrera, estableció el récord de jonrones de todos los tiempos con 762, además de conquistar siete premios al Jugador Más Valioso.

Estrategia de Netflix en la transmisión de béisbol

Su participación no se limitará a este evento. Bonds también estará presente como analista en otras transmisiones de Netflix durante la temporada, incluyendo el Home Run Derby en julio y el juego especial "Field of Dreams" en agosto.

La presencia de Bonds refuerza la apuesta de Netflix por ofrecer un producto de alto nivel en su incursión en el béisbol en vivo, como parte de un acuerdo con las Grandes Ligas que marca una nueva etapa en la distribución de contenido deportivo.