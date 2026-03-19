Caleb Durbin será el antesalista titular de los Medias Rojas en el Opening Day

Caleb Durbin será el tercera base titular de los Medias Rojas de Boston en el Opening Day, según confirmó el propio jugador a la prensa el miércoles.

¿Cómo se definió la titularidad de Durbin en tercera base?

Durbin, quien llegó al equipo en un cambio con los Cerveceros de Milwaukee poco antes del inicio de los entrenamientos de primavera, explicó que el dirigente Alex Cora le comunicó la decisión el martes.

"Voy a quedarme en la tercera base de ahora en adelante", dijo Durbin. "Hasta ese momento, básicamente solo miraba la pizarra para ver dónde iba a jugar ese día —y la mayoría de las veces era en tercera—, pero Cora me dijo que me quedaré ahí por ahora".

Los Medias Rojas tenían un vacío en la antesala luego de que el agente libre Alex Bregman firmara con los Cachorros de Chicago durante la temporada baja. En ese contexto, Durbin, de 25 años, había estado compartiendo tiempo en la posición con el prospecto Marcelo Mayer durante la pretemporada.

Detalles del desempeño de Durbin y Mayer en la pretemporada

El desempeño de Durbin en los entrenamientos primaverales fue clave para quedarse con el puesto. Hasta el martes, bateaba para .394 en 33 turnos al bate, con siete carreras impulsadas y tres bases robadas, además de mostrar solidez defensiva.

Mayer, por su parte, registraba promedio de .250 en 24 turnos, con un cuadrangular y dos remolcadas.

"Me encanta la tercera base. Estoy emocionado", agregó Durbin. "Estoy listo para jugar donde el equipo me necesite, pero ellos se sienten bien conmigo en tercera y yo también me siento cómodo ahí. Ojalá pueda mantenerme en esa posición por un buen tiempo".

Con esta decisión, Boston apuesta por la consistencia defensiva y el buen contacto ofensivo de Durbin para estabilizar una posición clave en su alineación desde el arranque de la campaña 2026.