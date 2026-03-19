Luis Severino abrirá el Día Inaugural por los Atléticos en Toronto

El dirigente Mark Kotsay confirmó este jueves que el dominicano Luis Severino será el abridor del Día Inaugural por los Oakland , cuando enfrenten a los Toronto Blue Jays en el Rogers Centre.

Será la segunda asignación consecutiva de Opening Day para Severino con la franquicia y la tercera en su carrera en las Grandes Ligas, consolidándose como el principal brazo de experiencia dentro de la rotación del conjunto.

El derecho viene de una temporada 2025 marcada por altibajos en su primer año con los Atléticos. Terminó con marca de 8-11, efectividad de 4.54, WHIP de 1.30 y 124 ponches en 162.2 entradas a lo largo de 29 aperturas.

Sin embargo, su desempeño mostró dos caras muy distintas: tuvo un complicado inicio de campaña, pero logró cerrar con fuerza, incluyendo una racha positiva tras el Juego de Estrellas, terminando con marca de 6-0 y 3.10 de efectividad.

Además, evidenció una notable diferencia entre sus salidas como local y visitante, siendo mucho más efectivo fuera de casa, con una efectividad de 3.02 en la ruta, en contraste con sus dificultades en su estadio en Sacramento, donde tuvo 6.01 de efectividad en 15 aperturas.

Severino se une a Freddy Peralta (Mets), José Soriano (Angelinos) y Sandy Alcántara (Marlins) como abridores del Día Inaugural para la campaña 2026 que arranca el próximo 25 de marzo.

Representó a Dominicana

En el plano internacional, Severino también formó parte del cuerpo de lanzadores de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde fungió como uno de los brazos de confianza dentro del staff dirigido por Albert Pujols.

Su participación reafirmó su rol como veterano dentro de un equipo cargado de talento joven, aportando experiencia en escenarios de alta presión.

Ahora, con la responsabilidad de abrir el primer partido de la temporada, Severino buscará trasladar ese liderazgo al montículo de las Grandes Ligas y darle a los Atléticos un inicio positivo en su camino por la campaña 2026.