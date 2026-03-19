Rob Manfred pondera la posibilidad de que el Clásico se juegue a mitad de temporada

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, ha planteado en marzo de 2026 la posibilidad de trasladar el Clásico Mundial de Béisbol a mitad de temporada, una idea que representa un cambio radical respecto al formato tradicional.

Según múltiples reportes, esta propuesta surge tras el notable crecimiento del torneo y busca maximizar su impacto global, aprovechando un momento del calendario en el que los jugadores estarían en plena forma competitiva.

Uno de los principales argumentos detrás de esta iniciativa es la participación de las grandes estrellas. Históricamente, el torneo se ha disputado durante los entrenamientos de primavera desde su creación en 2006, lo que ha provocado restricciones por parte de los equipos de MLB, especialmente con los lanzadores.

Mover el evento a mitad de campaña reduciría estas limitaciones, ya que las organizaciones tendrían menos incentivos para proteger a sus jugadores en ese punto del año.

Cuentas alegres

El contexto que impulsa esta discusión es el crecimiento sostenido del torneo. En la edición de 2026, el Clásico registró 1,619,839 asistentes en 47 juegos, lo que representó un aumento del 24% respecto a 2023, además de cifras televisivas destacadas, como más de 7.3 millones de espectadores en una semifinal.

Estos números, citados por distintos medios deportivos, refuerzan la idea de que el evento tiene potencial para ocupar un espacio aún más relevante dentro del calendario internacional del béisbol.

Sin embargo, la propuesta también enfrenta desafíos importantes. El calendario de MLB, con sus 162 juegos por equipo, deja poco margen para introducir un torneo internacional sin afectar la temporada regular. Además, cuestiones como contratos televisivos, logística y seguros para los jugadores siguen siendo obstáculos clave.

De hecho, el propio Manfred ha reconocido en años anteriores que "no hay un momento perfecto" para reubicar el torneo, lo que evidencia la complejidad estructural de este cambio.

A futuro, la discusión sigue abierta y podría influir en las próximas ediciones del torneo, previstas para 2029 o 2030. Diversos reportes señalan que MLB evalúa no solo el calendario del Clásico Mundial, sino una estrategia más amplia de internacionalización del deporte. En ese escenario, mover el evento a mitad de temporada se perfila como una opción viable, aunque dependerá de negociaciones con el sindicato de jugadores, las ligas internacionales y los socios comerciales antes de concretarse.