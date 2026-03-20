Chris Sale será el abridor de los Bravos en el Día Inaugural

A tan solo una semana del inicio de la temporada, los Bravos de Atlanta se enfrentarán a los Reales de Kansas City en el Truist Park, con Chris Sale (ERA 2.58 en 2025) como lanzador abridor.

Se medirá al abridor de los Reales, Cole Ragans (ERA 4.67 en 2025), quien buscará su primera victoria en el Día Inaugural tras sus dos últimas aperturas.

En su séptima apertura en un Día Inaugural (la segunda con los Bravos), el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2024 buscará darle un buen comienzo a la temporada, en contraste con el inicio del año pasado en la Costa Oeste.

Retomando su ritmo de juego, Sale lanzó en un total de 21 juegos tras recuperarse de un espasmo en la espalda en 2024, que lo dejó fuera del resto de la postemporada en septiembre.

En 2025, Sale comenzó una temporada sin lesiones tras su regreso, a pesar del decepcionante desempeño general del equipo.

Guerrero indetenible

Aunque fue incluido en la lista de lesionados de 60 días debido a una fractura de costilla en junio, regresó con éxito a finales de agosto para completar su participación de 21 juegos y 125.2 entradas, finalizando el año con 165 ponches, un ERA+ de 161 y un FIP de 2.67.

Hace un mes se anunció que Sale y los Bravos habían llegado a un acuerdo para una extensión de contrato de un año por 27 millones de dólares, con una opción de 30 millones para 2028. Esto le garantiza su puesto para el próximo año y, según señaló el reportero de los Bravos, Grant McAuley, el acuerdo representa el mayor valor anual promedio (AAV) jamás otorgado por el club.

Antes de la extensión de su contrato, Sale comentó que quería retirarse como jugador de los Braves cuando llegara el momento, pero no crean que no dará todo lo que tiene en lo que le queda de carrera para terminarla por todo lo alto.