Cleveland no tendrá que pagar a Clase ni a Ortiz mientras continúa la investigación por apuestas

Los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, permanecerán suspendidos sin recibir salario mientras avanza el proceso judicial en su contra por presunta manipulación de lanzamientos vinculada a apuestas.

"Mientras los procedimientos legales que involucran a los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, siguen avanzando, las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas han acordado que ambos jugadores permanecerán suspendidos sin goce de sueldo hasta nuevo aviso", declaró Grandes Ligas de Béisbol en un comunicado emitido el viernes.

"Este acuerdo no implica una admisión de culpabilidad por parte de Clase u Ortiz", agregó el comunicado. "Las Grandes Ligas de Béisbol han estado siguiendo de cerca el asunto desde que alertaron a las autoridades federales al inicio de su investigación y no harán más comentarios hasta que la investigación haya concluido".

Así va el caso

La fiscalía federal acusa a ambos jugadores de aceptar miles de dólares en sobornos para favorecer a apostadores de República Dominicana, quienes habrían ganado al menos 460,000 dólares mediante más de 100 apuestas relacionadas con la velocidad y el resultado de ciertos lanzamientos. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y para influir en competiciones deportivas.

Clase y Ortiz se declararon inocentes ante un tribunal federal en Brooklyn. Ambos fueron acusados formalmente el 9 de noviembre y el juicio está programado para el 4 de mayo, aunque podría ser pospuesto.

Perdidas económicas

Antes de esta decisión, Ortiz había sido suspendido con goce de sueldo el 3 de julio y Clase el 28 de ese mismo mes, recibiendo sus salarios pese a no lanzar el resto de la temporada.

Clase tiene previsto devengar seis millones de dólares en 2026, en la última temporada garantizada de un contrato de cinco años y 20 millones. Ortiz, por su parte, aún no reúne el tiempo de servicio para el arbitraje y percibe un salario cercano al mínimo de 780,000 dólares.

El cerrador dominicano ha sido seleccionado en tres ocasiones al Juego de Estrellas y ha ganado dos veces el premio a Relevista del Año de la Liga Americana.