La vida de Correa corrió peligro y la experiencia lo hizo más cristiano

Carlos Correa regresó a los Astros, su equipo original, tras una estadía con los Mellizos. ( AFP )

El verano pasado, Carlos Correa luchaba por su vida en las aguas de un lago de Minnesota. Tenía calambres en los isquiotibiales y los cuádriceps, y sus fuerzas flaqueaban. Estaba a medio camino entre la orilla y el bote, y con su hijo mayor aferrado a su cuello, luchaba por sobrevivir.

Correa, que no llevaba chaleco salvavidas, divisó una boya flotando a pocos metros y decidió que aferrarse a ella sería su única oportunidad de escapar con vida del lago Minnetonka. Su hijo de 3 años, Kylo, que sí llevaba chaleco salvavidas, estaba sobre sus hombros preguntándole si estarían bien.

"Papi, ¿vamos a estar bien?", preguntó, relata el pelotero puertorriqueño en una nota publicada en el sitio web del equipo en MLB.com. Correa le aseguró que sí. Y entonces, oró.

"Señor, sálvame", dijo. "Te prometo que si me salvas de esta, te serviré y te serviré para siempre".

Correa logró alcanzar la boya, pero resbaló. Cayó bajo el agua y se agarró a la cadena, lastimándose la mano izquierda. Con el peso de Kylo sobre sus hombros, Correa cambió de mano para mantenerse a flote, usando primero la derecha, luego la izquierda y de nuevo la derecha. Gritó pidiendo ayuda hacia el bote. Fue su último aliento.

"Pensé: 'Esto es todo lo que tengo'", dijo a Brian McTaggart.

El suegro de Correa escuchó sus gritos y nadó frenéticamente desde el bote hacia él con un chaleco salvavidas. Se lo lanzó. Correa extendió el brazo lo más que pudo y agarró el chaleco con el meñique, mientras se aferraba a la boya con la otra mano. Finalmente pudo recuperar el aliento.

"Pensé: 'Desde ese momento, te serviré'", oró Correa a Dios. "Voy a cumplir mi promesa. Y desde ese momento, he estado completamente entregado".

Correa contó por primera vez su angustiosa historia de una tarde de paseo en bote con su familia que casi termina en tragedia, desde un púlpito improvisado hasta un grupo de ancianos en una residencia de ancianos en Houston el pasado diciembre. La compartió nuevamente con un periodista el martes después de un entrenamiento de pretemporada.

Correa siempre fue religioso, pero el incidente lo impulsó a ser más audaz en su fe. Organizó un estudio bíblico en su casa de Houston todos los sábados durante la pretemporada pasada. Comenzó con ocho personas y terminó con sesenta que acudían a su casa para comer y reunirse; él la llama la Iglesia en Casa de Correa.

El grupo, que incluía amigos, familiares y algunos compañeros de equipo, pasaba cinco o seis horas juntos discutiendo las Escrituras, eventos mundiales e incluso jugando.

"Hacíamos cosas muy divertidas, y la gente se sentía tan atraída que todos esperábamos con ansias cada sábado para reunirnos", dijo Correa.

"Se convirtió en una tradición, y luego llegué [a los entrenamientos de pretemporada] y fue difícil dejar atrás la iglesia en casa, pero estamos trabajando para hacer algunas cosas durante la temporada. Quizás antes de algunos partidos diurnos, después de los partidos del domingo".

El inicio del ministerio

Comenzó a hablar de la Biblia y su fe con sus compañeros de equipo, lo que a menudo derivaba en apasionadas discusiones en el vestuario, como la que tuvo el año pasado con su compañero dominicano Jesús Sánchez.

"Cuanto más profundizaba en las Escrituras, más comprendía que es imposible que 40 jugadores se pongan de acuerdo sobre el mismo tema cuando la mayoría no se conocen", dijo Correa.

Fue creyente, pero ahora está más activo

Este despertar de fe llevó a Correa a ser más activo en su iglesia. Los padres de Correa habían formado parte de la congregación hispana de la Iglesia Bautista Champions Forest en Houston durante años, y Carlos y su familia asistían a eventos especiales durante las festividades.

Correa comenzó a asistir a sermones regulares en inglés el año pasado y le comentó al pastor Jarrett Stephens su deseo de enseñar y predicar la Biblia.

"Le dije: ´Puedo ayudarte con eso´", dijo Stephens.

En lugar de ponerlo frente a su congregación de miles de personas, Stephens le sugirió que diera un sermón en una residencia de ancianos donde él dirige un estudio bíblico semanal. Ante un grupo de entre 20 y 25 personas, con Stephens y la esposa de Correa, Daniella, presentes, predicó durante casi 30 minutos.

"Fue un éxito rotundo", dijo Stephens. "Se quedó con ellos todo el tiempo que quisieron hablar, y conversó con cada uno. Estaban muy contentos. Todavía me preguntan: ´¿Cuándo regresa Carlos?´".

Correa caminaba de un lado a otro con la Biblia y sus notas sobre un atril, relatando su experiencia en el agua y relacionándola con las Escrituras. Habló de los desafíos que enfrentó como jugador: la fractura de tobillo en dos lugares en las Ligas Menores en 2014 y cómo esa lesión provocó que tanto los Gigantes como los Mets se retractaran de los megacontratos que le habían hecho siete años después. Finalmente, firmó con los Mellizos tras dejar los Astros al final de la temporada 2021.

Los Twins lo traspasaron de vuelta a los Astros solo dos semanas después del incidente en el lago. Él nunca quiso irse de Houston.

«Es más fácil tener fe cuando las cosas te salen bien, todo es hermoso, todo es genial y caes bien», predicó, «pero cuando te enfrentas a dificultades en la vida, ¿cómo vas a reaccionar?».

"Es más fácil tener fe cuando todo te sale bien, cuando todo es hermoso, cuando todo es maravilloso y cuando caes bien a la gente", predicó, "pero cuando te enfrentas a pruebas en la vida, ¿cómo vas a reaccionar?".

Las turbias aguas de Minnesota el verano pasado le dieron a Correa la respuesta a esa pregunta. Él y Kylo salieron ilesos por una razón. Sus oraciones fueron escuchadas. "Algunas tormentas no llegan a tu vida para ahogarte", dijo.