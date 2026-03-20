Más de 100 dominicanos con proyección de comenzar en Grandes Ligas

Leo De Vries le ha pegado fuego a la Liga del Cactus, pero a sus 19 años iniciará en ligas menores. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando los clubes de Grandes Ligas abrieron sus campamentos de pretemporada en Arizona y Florida a mediados de febrero convocaron a 143 dominicanos protegidos en las plantillas de 40 hombres y otros 70 llegaron como invitados a pelear por plazas para totalizar 213.

A seis días de que se cante ¡play ball! con el partido único con los Yanquis de visita a los Gigantes hay 148 peloteros quisqueyanos que permanecen en las plantillas de cara a un fin de semana donde se prevén los mayores recortes para acercar las nóminas a los 26 jugadores.

La marca para iniciar una campaña se consiguió en 2020 cuando hubo 97 en una campaña que dio inicio el 23 de julio a causa de la pandemia y con roster ampliados hasta 30 jugadores.

Venezuela, segundo exportador internacional de talento a la MLB, llegó a la jornada con 95 peloteros entre protegidos e invitados. Comenzó la pretemporada con 149.

Un jugador que llegue fuera de roster o novato que asegure una plaza en la nómina de 26 hombres puede ganar un salario mínimo de 780,00 dólares si permanece en esa condición toda la temporada o si se lesiona mientras es parte del primer equipo.

Recortes y opciones

El jueves, los Mets enviaron a AAA al antesalista Ronny Mauricio, los Piratas al ahora inicialista Endy Rodríguez y los Yanquis al derecho Ángel Chivilli.

El dirigente de los Mets, Carlos Mendoza, explicó que prefieren que Mauricio esté en acción en ligas menores y no figurar en la banca sin opción de juego en Queens.

En Dunedin, Florida, Eloy Jiménez, quien llegó como invitado, presiona con el madero para quedarse ya sea en una esquina de los jardines o como bateador designado de los Blue Jays.

En Anaheim, José Sirí, que arribó sin nada garantizado, permanece en el equipo a pesar de un pobre desempeño con el bate. En el campamento de los Angels sí ha dejado una grata impresión Jeimer Candelario, quien puede quedar en el roster inicial.

El antesalista ha pegado cuatro jonrones y remolcado 10 vueltas con un OPS de 1.007 en 17 partidos.

La salud mejora

En la base de los Astros, Jeremy Peña no ha vuelto a jugar tras lastimarse el pulgar derecho en un partido de exhibición del equipo dominicano frente a los Tigres en el Quisqueya. Está programado comenzar a tomar turnos este sábado.

Sin embargo, la novena texana ha tenido buena impresión del desempeño de Cristian Javier, quien se perdió gran parte de la campaña 2025 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John.

Javier, que en 5.2 entradas lleva ocho ponches con efectividad de 1.59, está llamado a cubrir el hueco que dejó en la rotación Framber Valdez.

Quien de momento no termina su recuperación tras la cirugía en el codo es el derecho Ronel Blanco, que no ha subido a la lomita en la Liga de la Toronja.

El que tendría más jugadores

El de los Yankees proyecta ser el equipo que arrancaría el curso con la mayor presencia dominicana. A la fecha quedan 10 en la concentración en Tampa. Son los lanzadores Luis Gil, Osvaldo Bidó, Yerry de los Santos, Camilo Doval, Rafael Montero, Yovanny Cruz y el prospecto Michael Arias.

Sembrado llegan el receptor Austin Wells, el utility Amed Rosario, pero el arranque en roster de 26 de Jasson Domínguez es una interrogante.

De Vries azota con los Atléticos

Con los Atléticos, el torpedero Leo De Vries ha aprovechado los turnos que ha tomado para mandar la señal de que su aterrizaje en el Big Show puede estar cerca.

El azuano, prospecto número cuatro de todo el béisbol, lleva 18 imparables en 44 turnos para una línea ofensiva de .409/.447/.682 y OPS de 1.129 en 17 encuentros.

El jugador de 19 años y que batea a ambas manos sigue en la plantilla, pero el plan de la organización es que comience en AA donde trabajará en otras bases, puesto que el dueño de la posición en el conjunto grande es Jacob Wilson, un All-Star y segundo en las votaciones al Novato del Año en 2025.