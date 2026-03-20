×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Samuel Basallo
Samuel Basallo

Samuel Basallo enciende la primavera: dos jonrones confirman que está listo

El prospecto de 21 años sigue castigando el pitcheo y se perfila como protagonista para 2026

    Expandir imagen
    Samuel Basallo enciende la primavera: dos jonrones confirman que está listo
    Samuel Basallo, joven promesa de la receptoría en Baltimore. (FUENTE EXTERNA)

    Lo de Samuel Basallo ya dejó de ser una simple racha: es una señal clara de que está listo para comenzar la temporada a gran nivel.

    El jueves por la noche, el joven de 21 años ofreció su actuación más contundente hasta ahora en la Liga de la Toronja, al conectar dos jonrones e irse de 3-3 en la victoria 5-2 de los Orioles sobre los Piratas en el Ed Smith Stadium de Sarasota. Fue una demostración total de poder, consistencia y madurez en el plato.

    Ambos cuadrangulares llegaron temprano, en la primera y tercera entrada, con velocidades de salida de 106.3 y 110.6 mph, esta última la más alta registrada por él en la pretemporada.

    Como si fuera poco, añadió un sencillo que salió de su bate a 104.7 mph en la sexta entrada, confirmando que su contacto fuerte no es casualidad.

    Estadísticas que hablan

    Y es que los números respaldan el momento: de sus 12 imparables en estos entrenamientos, 10 han salido a más de 104 mph y siete han sido extrabases. Producción élite que refuerza la idea de que Basallo no solo está encendido, sino listo para competir desde el primer día de la temporada.

    Hace apenas unos días ya había dado señales de lo que venía, con su primer jonrón de la primavera y cinco impulsadas ante los Phillies en Clearwater. Pero lo del jueves elevó aún más las expectativas.

    "Creo que eso tiene algo que ver con el hecho de que soy bastante grande", explicó Basallo, restando dramatismo a su poder. “No intento volverme loco en el plato, solo mantenerme enfocado y tener buenos turnos”.

    Su enfoque quedó claro en su primer jonrón, cuando trabajó un turno largo hasta castigar una recta de 97.1 mph y enviarla con autoridad por el jardín derecho. Luego, no perdonó un cambio que quedó en el centro del plato en su siguiente cuadrangular.

    En 12 juegos, Basallo batea .375 con un OPS de 1.225, números que reflejan no solo producción, sino dominio. Además, su trabajo defensivo detrás del plato sigue recibiendo elogios, mostrando progreso constante.

    Con cada turno, Basallo deja menos dudas. Su poder, disciplina y evolución apuntan en una sola dirección: está listo para iniciar la temporada y ser factor desde el primer día.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.