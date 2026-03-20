Samuel Basallo enciende la primavera: dos jonrones confirman que está listo

Lo de Samuel Basallo ya dejó de ser una simple racha: es una señal clara de que está listo para comenzar la temporada a gran nivel.

El jueves por la noche, el joven de 21 años ofreció su actuación más contundente hasta ahora en la Liga de la Toronja, al conectar dos jonrones e irse de 3-3 en la victoria 5-2 de los Orioles sobre los Piratas en el Ed Smith Stadium de Sarasota. Fue una demostración total de poder, consistencia y madurez en el plato.

Ambos cuadrangulares llegaron temprano, en la primera y tercera entrada, con velocidades de salida de 106.3 y 110.6 mph, esta última la más alta registrada por él en la pretemporada.

Como si fuera poco, añadió un sencillo que salió de su bate a 104.7 mph en la sexta entrada, confirmando que su contacto fuerte no es casualidad.

Estadísticas que hablan

Y es que los números respaldan el momento: de sus 12 imparables en estos entrenamientos, 10 han salido a más de 104 mph y siete han sido extrabases. Producción élite que refuerza la idea de que Basallo no solo está encendido, sino listo para competir desde el primer día de la temporada.

Hace apenas unos días ya había dado señales de lo que venía, con su primer jonrón de la primavera y cinco impulsadas ante los Phillies en Clearwater. Pero lo del jueves elevó aún más las expectativas.

"Creo que eso tiene algo que ver con el hecho de que soy bastante grande", explicó Basallo, restando dramatismo a su poder. “No intento volverme loco en el plato, solo mantenerme enfocado y tener buenos turnos”.

Su enfoque quedó claro en su primer jonrón, cuando trabajó un turno largo hasta castigar una recta de 97.1 mph y enviarla con autoridad por el jardín derecho. Luego, no perdonó un cambio que quedó en el centro del plato en su siguiente cuadrangular.

En 12 juegos, Basallo batea .375 con un OPS de 1.225, números que reflejan no solo producción, sino dominio. Además, su trabajo defensivo detrás del plato sigue recibiendo elogios, mostrando progreso constante.

Con cada turno, Basallo deja menos dudas. Su poder, disciplina y evolución apuntan en una sola dirección: está listo para iniciar la temporada y ser factor desde el primer día.