Subastan la chaqueta de jonrón de Dominicana del Clásico para obras sociales

La chaqueta tricolor que acompañó las celebraciones de cuadrangulares del equipo dominicano. El creador de la prenda es Troy Timney, asistente de clubhouse de los Dodgers de Los Ángeles, reconocido como "Clubby del Año" en 2023. ( FUENTE EXTERNA )

La chaqueta tricolor que acompañó las celebraciones de cuadrangulares del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 salió a subasta oficial.

La pieza se convirtió en un símbolo del conjunto y está disponible para fanáticos y coleccionistas en el portal de subastas de la MLB.

Detalles de la subasta y autenticidad

En las primeras horas, el artículo ha generado alto interés y alcanza una puja de 5,510 dólares, tras recibir 74 ofertas. La prenda fue autenticada por su uso en un juego específico: la semifinal del 15 de marzo frente a Estados Unidos.

Los interesados pueden presentar ofertas hasta el 24 de marzo de 2026, a las 8:00 p. m. (EDT).

Origen y significado de la chaqueta

El creador de la prenda es Troy Timney, asistente de clubhouse de los Dodgers de Los Ángeles, reconocido como "Clubby del Año" en 2023. Según el gerente del equipo dominicano, Nelson Cruz, la chaqueta se fabricó en Estados Unidos con un diseño basado en los colores de la bandera dominicana.

Cruz indicó que Timney se acercó con la intención de aportar elementos que hicieran sentir cómodos a los jugadores durante el torneo.

Un propósito solidario

La subasta tiene un fin benéfico. Los ingresos netos se destinarán a la Fundación Boomstick 23, que lidera Nelson Cruz.

La iniciativa se suma a otras tradiciones de celebración en las Grandes Ligas, como el tridente de Neptuno de los Marineros de Seattle o la cadena de cuadrangulares utilizada por Vladimir Guerrero Jr. con los Azulejos de Toronto, con el añadido de apoyar causas sociales.

La subasta ofrece la posibilidad de adquirir una pieza vinculada a la participación de República Dominicana en el torneo. Entre los momentos destacados figuran el avance a cuartos de final, impulsado por Fernando Tatis Jr., y el nocaut ante Países Bajos.