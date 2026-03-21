Novato Andrew Painter hace el roster de los Phillies como quinto abridor

El lanzador derecho novato Andrew Painter ha sido incluido en el roster del Día Inaugural de los Philadelphia Phillies como el quinto abridor, anunció el viernes el dirigente Rob Thomson.

Painter, uno de los principales prospectos de la organización, finalmente hará su debut en las Grandes Ligas tras un largo proceso de recuperación luego de someterse a una cirugía Tommy John. El joven derecho no lanzó en las Mayores en las temporadas anteriores mientras se recuperaba de la lesión.

El equipo ha sido cuidadoso con su desarrollo, limitando su carga de trabajo durante los entrenamientos de primavera, aunque mostró señales alentadoras que convencieron al cuerpo técnico de incluirlo en la rotación desde el inicio de la temporada.

Con su inclusión, Painter completa un grupo de abridores que contará también con brazos establecidos dentro del equipo, en una rotación que busca mantener a los Phillies como contendores en la Liga Nacional.

El debut de Painter en Grandes Ligas está programado para los primeros días de la temporada regular, marcando un paso importante en la carrera de uno de los lanzadores jóvenes más prometedores del béisbol.