Jasson Domínguez inicia en Triple A tras ajuste del roster de los Yankees

Los New York Yankees enviaron al jardinero dominicano Jasson Domínguez a Triple A, en una decisión que responde más a la profundidad del roster que a su rendimiento.

Domínguez, de 23 años, comenzará la temporada 2026 en Scranton/Wilkes-Barre, filial del equipo, luego de disputar toda la campaña anterior en las Grandes Ligas, donde vio acción en 123 partidos.

La organización neoyorquina mantiene altas expectativas sobre el joven jardinero, considerado una pieza clave a futuro. Sin embargo, la competencia interna en los jardines dejó sin espacio disponible al prospecto dominicano de cara al Día Inaugural.

Competencia interna en los jardines del equipo

El panorama en el equipo del Bronx está claramente definido: Aaron Judge se mantiene como titular indiscutible en el jardín derecho, mientras Giancarlo Stanton ocupa el rol de bateador designado.

A esto se suma la permanencia de Trent Grisham en el jardín central y el regreso de Cody Bellinger, quien se perfila como titular en el jardín izquierdo tras ser retenido en la temporada baja.

Ante este escenario, los Yankees optaron por que Domínguez continúe su desarrollo en ligas menores, a la espera de una oportunidad que podría llegar durante la temporada.