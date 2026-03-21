Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz en licencia no disciplinaria sin sueldo

Mientras esperan juicio por un presunto esquema de manipulación de lanzamientos, los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, fueron transferidos este viernes a una licencia no disciplinaria sin goce de sueldo, tras un acuerdo entre las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y la Asociación de Jugadores de la MLB.

Anteriormente, ambos lanzadores se encontraban en licencia no disciplinaria con goce de sueldo.

Se han declarado no culpables de múltiples cargos de conspiración por presuntamente recibir dinero a cambio de lanzar intencionalmente bolas, con el fin de beneficiar a apostadores que habían apostado a resultados específicos de lanzamientos (bolas o strikes).

"Mientras los procedimientos legales que involucran a los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, continúan avanzando, la MLB y la MLBPA han acordado que ambos jugadores permanecerán en licencia no disciplinaria del club sin sueldo hasta nuevo aviso", dijo MLB en un comunicado.

"Este acuerdo no constituye una admisión de conducta indebida por parte de Clase u Ortiz. MLB ha estado monitoreando el caso de cerca desde que notificó a las autoridades federales al inicio de su investigación y no hará más comentarios hasta que dicha investigación haya concluido", agregó MLB.

El salario de 6.4 millones de dólares de Clase para 2026 forma parte de una extensión de contrato de cinco años y 20 millones firmada en abril de 2022. Debido a que aún no ha llegado al arbitraje salarial, el salario proyectado de Ortiz sería cercano al mínimo de Grandes Ligas, aproximadamente 780,000 dólares.

Detalles del caso y proceso judicial

En casos en los que los procedimientos legales no han concluido, MLB generalmente evita imponer disciplina en forma de suspensiones o prohibiciones.

Sin embargo, el cambio de una licencia con sueldo a una sin sueldo se produce a raíz de la evidencia presentada hasta el momento en el caso que se sigue en el Distrito Este de Nueva York contra ambos jugadores.

Clase, de 28 años, y Ortiz, de 27, se han declarado no culpables de cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en eventos deportivos mediante sobornos.

Los cargos más graves conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión. El juicio está programado para el otoño, con la selección del jurado prevista para comenzar el 2 de noviembre.