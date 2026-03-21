Piratas envían a su principal prospecto Konnor Griffin a ligas menores

Los Pittsburgh Pirates decidieron que su principal promesa, Konnor Griffin, iniciará la temporada fuera del equipo grande, tras ser reasignado al campamento de ligas menores.

La decisión pone fin, al menos por ahora, a las especulaciones sobre una posible inclusión del joven de 19 años en el roster del Día Inaugural, una opción que tomó fuerza durante los entrenamientos de primavera gracias a su notable desempeño.

Perspectivas y expectativas para la temporada

Considerado el mejor prospecto del béisbol en la actualidad, Griffin venía mostrando destellos de su enorme talento, incluyendo poder con el bate y solidez defensiva, lo que había generado expectativas sobre un ascenso acelerado hacia las Grandes Ligas.

Sin embargo, la organización optó por un desarrollo más pausado, priorizando su progreso a largo plazo antes de exponerlo desde el inicio al máximo nivel. A pesar de la reasignación, se espera que el infielder tenga la oportunidad de debutar en las mayores en algún momento de la temporada, dependiendo de su evolución.

La movida no disminuye el optimismo alrededor de Griffin, quien sigue siendo visto como una pieza clave en el futuro de la franquicia y uno de los talentos jóvenes más prometedores del béisbol profesional.