Suzuki se pierde el Día Inaugural con los Cubs por lesión en la rodilla

El japonés Seiya Suzuki no podrá formar parte de la alineación de los Chicago Cubs en el Día Inaugural, luego de resentirse de la rodilla derecha durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

La lesión se produjo en un intento de robo de base en el partido de cuartos de final entre Japón y Venezuela, cuando el jardinero tuvo que abandonar el terreno tras evidenciar molestias al desplazarse.

Acciones del equipo y estado de recuperación

Los estudios médicos determinaron que Suzuki presenta un esguince leve en uno de los ligamentos de la rodilla, lo que ha llevado al cuerpo técnico a manejar su recuperación sin apresurar su regreso. Aunque ha podido realizar algunas actividades de béisbol, aún no está en condiciones de correr con normalidad.

El dirigente Craig Counsell señaló que el equipo priorizará la salud del jugador, descartando su presencia para el inicio de la campaña. La organización evaluará en los próximos días si será colocado en la lista de lesionados.

La baja de Suzuki representa una ausencia sensible para la ofensiva de Chicago, donde el japonés se ha convertido en una de las principales referencias en los últimos años.