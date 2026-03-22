Cristopher Sánchez firma extensión de contrato con los Filis por seis años y US$107 millones

El lanzador dominicano Cristopher Sánchez y los Philadelphia Phillies acordaron una extensión de contrato por seis años y 107 millones de dólares garantizados, anunció el equipo este domingo, reporta Yahoo Sports.

El pacto contempla además hasta 13 millones adicionales en incentivos por rendimiento.

Sánchez, de 29 años, viene de una sobresaliente temporada en la que registró una efectividad de 2.50 en 32 aperturas, con 212 ponches en 202 entradas. Ese desempeño lo llevó a finalizar segundo en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional.

El zurdo ha superado la barrera de las 200 entradas en campañas consecutivas, consolidándose como una pieza clave en la rotación. En cinco temporadas con Filadelfia, presenta marca de 30-21, efectividad de 3.24 y una tasa de 8.6 ponches por cada nueve episodios.

Está previsto que Sánchez asuma la responsabilidad del Día Inaugural de los Phillies en la temporada 2026, cuando el equipo reciba a los Texas Rangers en el Citizens Bank Park.

Durante el más reciente Clásico Mundial de Béisbol, el dominicano tuvo dos aperturas en las que dejó efectividad de 4.26, permitiendo tres carreras en 6.1 entradas, con 12 ponches.

Sánchez se convierte en el segundo abridor del conjunto en asegurar su futuro en la organización durante la actual temporada baja, tras el acuerdo alcanzado por Jesús Luzardo, quien firmó por cinco años y 135 millones de dólares.

El nuevo contrato modifica la extensión previa de cuatro años y 22.5 millones firmada en 2024, convirtiendo en garantizados los años 2029 y 2030, que originalmente eran opciones del club. Además, incorpora 30 millones adicionales para las temporadas 2031 y 2032, e incluye una opción del equipo para 2033.

Con las extensiones de Sánchez y Luzardo, los Phillies consolidan una rotación de largo plazo que también incluye a Zack Wheeler (bajo contrato hasta 2027) y Aaron Nola (firmado hasta 2030).

Una estructura que refleja la línea de trabajo del presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, conocida por priorizar estabilidad en el pitcheo abridor, como ya lo hizo en organizaciones como los Tigers y los Red Sox.

Entre los jugadores de posición de los Phillies, los únicos dos con contrato más allá de 2030 son Bryce Harper (con contrato hasta 2031) y Trea Turner (con contrato hasta 2033).

La contratación de Sánchez también permite, presumiblemente, que los Phillies se anticipen al nuevo mercado que Tarik Skubal establezca para los lanzadores abridores cuando se convierta en agente libre tras finalizar esta temporada con los Tigers.

El dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana obtuvo un salario de 32 millones de dólares para 2026 en el arbitraje realizado a principios de esta primavera.