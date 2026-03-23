Chaqueta del grand slam de Ohtani en el Clásico, se subasta por un millón y medio de dólares

Vista de la chaqueta que tenía el japonés Shohei Ohtani al momento de conectar un grand slam durante el partido de primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Taiwán en el Tokyo Dome el 6 de marzo de 2026. ( YUICHI YAMAZAKI / AFP )

Los objetos de colección de Shohei Ohtani, de cualquier tipo, parecen batir récords constantemente en las subastas, al igual que su desempeño en el campo. Su última adquisición, del Clásico Mundial de Béisbol de 2026, volvió a hacerlo.

La camiseta que Ohtani usó en la victoria de Japón por 13-0 sobre China Taipéi en el partido inaugural de la fase de grupos el 6 de marzo se vendió el domingo por la noche a través de MLB Auctions por $1,500,010. Según ESPN, esta venta rompió el récord del precio más alto jamás pagado por una camiseta de Ohtani en una subasta.

El récord anterior era de $249,999, establecido por una camiseta de los Dodgers de 2024 usada en un partido y firmada por él con la inscripción "'24 NL MVP", según The Athletic.

La venta del domingo también representó un aumento considerable con respecto a los $126,110 pagados por una camiseta de Ohtani usada en un partido del Clásico de 2023. La camiseta de 2026 recibió 298 ofertas, más del doble que la venta de 2023 (125).

Ohtani conectó un grand slam en la segunda entrada de la victoria sobre China Taipéi y terminó con un registro de 3 de 4 con cinco carreras impulsadas. En total, bateó para .462 en el Clásico con tres jonrones y un OPS de 1.842. La defensa del título de Japón en 2023 terminó en los cuartos de final contra Venezuela, los eventuales campeones de 2026.

Leyenda viviente

Ohtani, cuatro veces MVP, ha sido durante mucho tiempo, sin duda, el nombre más importante del béisbol, y la fascinación por los artículos de colección con su nombre lo refleja. Dos de sus tarjetas se vendieron por más de 2 millones de dólares en subasta en los últimos meses, incluyendo una tarjeta autografiada Topps Chrome Gold Logoman, única en su tipo, que se vendió por 3 millones de dólares en diciembre.

La camiseta de Ohtani se suma a una serie de artículos destacados del emocionante Clásico Mundial de Béisbol de este año que han alcanzado precios elevados en las subastas de la MLB.

La camiseta del jugador italiano se subastará el lunes, con una oferta máxima actual de 5000 dólares. La camiseta de su compañero de equipo japonés, Munetaka Murakami, también se vendió por más de 8500 dólares, y una pelota de Ohtani de un sencillo productor de carrera superó los 8000 dólares.