El bateo consistente que ha hecho de Teoscar Hernández el líder de empujadas del Spring Training
El oriundo de Cotuí encabeza toda la MLB en remolques con 20
El liderato de remolcadas de Teoscar Hernández en el Spring Training 2026, no es casualidad, sino el resultado de una combinación de contacto consistente y producción en momentos clave.
En apenas 46 turnos, el jardinero de los Dodgers acumula 20 carreras impulsadas, liderando toda la pretemporada, junto a un impresionante promedio de .457 y OPS de 1.294 .
Esto implica una frecuencia extraordinaria de 1 remolcada cada 2.3 turnos, una tasa élite incluso para estándares de temporada regular, más de que estos partidos solo sean de exhibición y preparación.
Uno de los factores determinantes ha sido su bateo oportuno con corredores en posición de anotar. Hernández no solo ha conectado 4 cuadrangulares, sino que ha sabido producir en situaciones de tráfico en bases, maximizando cada oportunidad ofensiva.
Su capacidad de generar contacto fuerte en conteos favorables ha derivado en múltiples extrabases (dobles y jonrones), lo que explica por qué una gran proporción de sus hits se traduce directamente en carreras impulsadas.
Siempre en el clutch
Además, su rendimiento reciente muestra rachas de alta productividad. En juegos de la Liga del Cactus, ha sido protagonista constante, incluyendo actuaciones de tres remolcadas en un mismo partido, evidenciando su rol como bateador clutch dentro del lineup .
Otro punto clave es su posición en la alineación de los Dodgers. Hernández ha sido utilizado en el corazón del orden ofensivo, (bateando tercer o cuarto) rodeado de bateadores de alto OBP, lo que incrementa significativamente sus oportunidades con hombres en base.
Este contexto explica el volumen: en solo 17 juegos, ya suma 20 remolcadas, proyectando matemáticamente que, en un calendario completo de primavera (20–25 juegos), podría haber superado fácilmente las 25–28 impulsadas, una cifra dominante para este tipo de torneo corto.
Este desempeño no es aislado, sino consistente con su historial en MLB. Hernández ha registrado tres temporadas con 90+ impulsadas y al menos 25 jonrones, consolidándose como un productor confiable.