Fundación de los Yanquis de Nueva York realiza donación a FACCI en la República Dominicana

Joel Lithgow y Melissa Hernández, de la academia de New York Yankees para América Latina, entregan a María Teresa Sangiovanni, de la fundación FACCI, una donación de fondos para la lucha contra el cáncer infantil en la República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación de los Yanquis de Nueva York realizó una donación de 16,000 dólares a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), reafirmando el compromiso continuo de la organización con el apoyo a causas sociales en la República Dominicana.

La entrega fue realizada durante un acto especial encabezado por Joel Lithgow, director de la organización para América Latina, y Melissa Hernández, asistente de desarrollo de jugadores y educación de la organización.

"Con esta donación estamos apoyando a FACCI en la gran labor que realizan. Nuestra misión junto a FACCI es que cada niño con cáncer tenga la oportunidad de enfrentar su enfermedad con dignidad y ganar esta batalla", expresó Lithgow durante la actividad.

FACCI es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida y aumentar la tasa de supervivencia de niños diagnosticados con cáncer, ofreciendo apoyo integral que incluye asistencia médica, alojamiento y acompañamiento psicosocial tanto a los pacientes como a sus familias.

Impacto y compromiso social de la Fundación de los Yanquis

Lithgow explicó que esta es una de varias iniciativas que realizará la fundación de los Yankees en los próximos días en favor de organizaciones de ayuda y comunitarias en el país.

De su lado, María Teresa Sangiovanni, encargada de recaudación de fondos de FACCI, agradeció el aporte, destacando que "esta contribución representa mayores posibilidades, mayores respuestas y más vidas salvadas".

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de responsabilidad social de los Yanquis de Nueva York, enfocados en fortalecer los lazos con las comunidades y respaldar programas que promuevan la salud, la educación y el bienestar social.

La organización mantiene una participación constante en proyectos comunitarios, destinando recursos significativos a proyectos que generan un impacto positivo en el país.