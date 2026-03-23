Gilbert Gómez y su debut como coach de los Mets: "Pronto describiré lo que es llegar a MLB"

El entusiasmo y la expectativa se mezclan en Gilbert Gómez al tiempo que se acerca el inicio de la temporada de Grandes Ligas con los New York Mets, equipo con el que debutará como coach de primera base e infield tras nueve años de trayectoria en la organización.

Los Metropolitanos abren su temporada este jueves 26 cuando a la 1:15pm, suban al montículo al dominicano Freddy Peralta ante los Piratas de Pittsburgh y Paul Skenes.

"Cuando llegue ese primer juego en el Citi Field es que podré describir el sentimiento de llegar a MLB. Ha sido mucha preparación, y contar con la sabiduría del cuarto de coaches es invaluable», expresó Gómez durante los entrenamientos de primavera del equipo en Florida.

Aunque mantiene sus compromisos en la liga invernal, su foco principal ahora está en los Mets. "Llegar a la MLB es un sueño, pero también una gran responsabilidad. La intención es aprender todo lo posible, aplicar la preparación diaria y ayudar a que los jugadores den lo mejor", concluyó Gómez, emocionado por iniciar esta nueva etapa en la cumbre del béisbol profesional.

El capataz dominicano, que pasó por distintos roles dentro del sistema de los Mets —desde hitting coach en la liga de novatos hasta dirigente campeón en sucursales de Clase A— asegura sentirse listo para asumir la responsabilidad y aportar al equipo de las mayores.

"Mucha preparación, conocimiento y disciplina; el grupo se va acoplando bien y eso me llena de motivación", agregó.

Firme con Licey

El mánager más joven en coronarse campeón en la historia de Lidom, fue ratificado en febrero pasado como dirigente de los 24 veces campeones Tigres del Licey.

"Ese siempre fue el plan desde que acabó la temporada. Mi compromiso con la franquicia es bastante alto. Tenemos cuentas pendientes que debemos saldar", indicó.

Gómez también destacó la incorporación al staff del Licey de Wellington Cepeda como coach de banca, un veterano del béisbol dominicano con experiencia en Grandes Ligas y en Clásicos Mundiales.

"Wellington es un hombre de béisbol, con un conocimiento profundo de la liga y muchas cosas que aportar. Queremos involucrarlo al máximo para que sienta que es parte del staff", comentó.