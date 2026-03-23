Los Blue Jays confirman al dirigente John Schneider por dos temporadas más

El manager interino de los Azulejos de Toronto, John Schneider, observa las acciones desde el dugout en un partido de la MLB. ( FUENTE EXTERNA )

John Schneider lleva 25 años en la organización de los Blue Jays —la mitad de la historia del club— y no piensa irse.

Los Blue Jays anunciaron el lunes por la mañana una extensión de contrato de dos años para Schneider, que se extenderá hasta la temporada 2028, junto con un nuevo contrato de cinco años para el gerente general Ross Atkins.

Schneider, el segundo mánager en la historia de los Blue Jays en llevar a su equipo a una Serie Mundial, uniéndose al legendario Cito Gaston, se ha convertido en uno de los rostros de esta organización, muy lejos de donde comenzó su trayectoria con los Blue Jays hace 25 años.

Schneider admitió que últimamente ha tenido algunas noches sin dormir, pero este es el único lugar donde siempre ha querido estar, y es el único mánager que su gerente general quiere en el banquillo.

"Solo de pensarlo, me emocioné un poco, simplemente por el honor que siento de trabajar a su lado", dijo Atkins. "Tiene un conocimiento profundo de lo que se necesita en este entorno para ser ganador. Posee la capacidad de mantener a nuestros jugadores relajados y seguros, y tiene la preparación necesaria para tomar decisiones increíbles que nos colocan en una posición sólida a diario".

Hombre de béisbol

Seleccionado en la 13.ª ronda del draft de 2002 procedente de la Universidad de Delaware, Schneider comenzó su carrera con los Auburn Doubledays, los Charleston AlleyCats y los Syracuse SkyChiefs, todos filiales de los Blue Jays ya casi olvidadas.

Tras finalizar su carrera como jugador en la temporada 2007, Schneider se convirtió en uno de los managers más jóvenes de las Ligas Menores, y de repente, el receptor que nunca había figurado en las listas de los mejores prospectos se transformó en un nuevo tipo de promesa.

Durante años, Schneider había sido considerado un potencial "manager del futuro", desde sus inicios al frente de los Vancouver Canadians y los Lansing Lugnuts. Finalmente, en 2018, en la Doble-A con los New Hampshire, todo se alineó y Schneider saltó a la fama, junto a las futuras estrellas de la organización.

"Nuestro equipo era como una boy band", comentó Schneider años después. "Era el show de Vladdy [Vladimir Guerrero Jr.] y Bo [Bichette] con Cavan Biggio como chaperón, el viejo. Hacíamos viajes por la I-95 hasta el medio de la nada.Llegábamos a las 3 de la mañana y había 50 personas en nuestro hotel. Recuerdo un día en Harrisburg, salíamos del hotel y unas 20 personas corrieron detrás de nuestro autobús intentando que se detuviera. Luego, de camino al campo, había una valla publicitaria enorme que decía: ´Senadores contra Fisher Cats, VLAD JR. VIENE´. Recuerdo pensar... ´Vaya. Vale. Esto no es normal´".

Desde entonces, Schneider se ha adaptado a la vida de las Grandes Ligas, primero como entrenador y luego como mánager, puesto que asumió a mediados de la temporada 2022.

Schneider es directo por naturaleza, lo que se refleja en sus propias autoevaluaciones, y si bien ha hablado abiertamente sobre los errores cometidos y las lecciones aprendidas a lo largo del camino, todas estas experiencias —como le gusta llamarlas— lo han convertido en uno de los mejores mánagers jóvenes del béisbol.

"El año pasado, creo que fui bastante metódico con lo que quería hacer, cómo lo hice, qué quería decir y cómo lo dije", dijo Schneider. "Y uno va creciendo un poco más en el rol cada año. Así que siento que he dado otro paso adelante".

La temporada 2025 mostró la mejor versión de Schneider. Quizás se haya suavizado un poco desde aquellos días de grandes y ruidosas expulsiones en las Ligas Menores, pero esa pasión sigue siendo fundamental para la personalidad de Schneider, y en 1925 la desató por completo. En general, los jugadores hablaron muy bien de Schneider.

Su mayor orgullo durante toda la temporada fue no haber necesitado convocar ninguna reunión de equipo, y a menudo, la señal de un buen mánager es un vestuario que funciona a la perfección.