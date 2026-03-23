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Tampa Bay Rays
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Los Rays le entregan la segunda base al boricua Richie Palacios, tras lesión de Gavin Lux

Tampa Bay enfrenta bajas clave en el inicio de la temporada

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    Los Rays le entregan la segunda base al boricua Richie Palacios, tras lesión de Gavin Lux
    Richie Palacios de los Rays de Tampa Bay anota una carrera en un juego de la MLB. (ARCHIVO/ AP)

    Los Rays comenzarán la temporada sin su segunda base titular previsto, ya que Gavin Lux será colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una pinchazo en el hombro derecho.

    El puertorriqueño Richie Palacios, quien previamente fue enviado a las ligas menores, se reincorporará al equipo y será el segunda base titular de los Rays contra lanzadores diestros.

    Arrastra problemas

    Lux ha estado jugando con molestias durante toda la pretemporada. Inicialmente, no pudo jugar debido a lo que el equipo denominó "molestias generales", luego tuvo molestias en el oblicuo antes de que el problema en el hombro afectara su capacidad para lanzar.

    • "Es algo que creemos que debemos abordar y controlar ahora", dijo el mánager Kevin Cash el lunes por la mañana. "Esperamos que sea una baja breve... Sentimos que esta era la mejor decisión".

    Después del partido del domingo por la tarde contra los Blue Jays en el TD Ballpark, Lux dijo que su esperanza y plan era estar listo para el Día Inaugural, pero admitió que estaba intentando recuperar el tiempo perdido. Visitó al Dr. Koco Eaton el lunes por la mañana para una evaluación.

    El campocorto Taylor Walls (distensión en el oblicuo derecho) también comenzará la temporada en la lista de lesionados. Los Rays aún no han aclarado sus planes para la posición de campocorto, pero la opción más probable parece ser el prometedor Carson Williams.

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