Andrew McCutchen hace el roster del Día Inaugural con los Rangers

El veterano jardinero Andrew McCutchen formará parte del roster del Día Inaugural de los Texas Rangers, luego de impresionar durante los entrenamientos de primavera tras llegar con un contrato de ligas menores.

McCutchen, de 39 años, fue incluido en el roster de 26 jugadores después de demostrar que aún puede contribuir a nivel de Grandes Ligas. El ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2013 superó en la competencia interna a otros veteranos en el campamento, incluyendo a Mark Canha.

El bateador derecho registró un promedio de .444 (8 hits en 18 turnos) durante la pretemporada, con tres dobles, un cuadrangular y siete carreras impulsadas, argumentos clave para convencer a la gerencia de su inclusión en el equipo.

Funciones y expectativas para McCutchen en la temporada

El presidente de operaciones de béisbol del club, Chris Young, destacó que el desempeño del veterano fue determinante en la decisión final, señalando que "se ganó el puesto" con su rendimiento en el terreno.

McCutchen, quien firmó con Texas hace menos de tres semanas, tendrá un rol versátil en el equipo, alternando entre bateador designado y apariciones ocasionales en los jardines, además de servir como mentor para los jugadores jóvenes del conjunto.

Con una carrera de 17 temporadas en las Grandes Ligas, el cinco veces All-Star busca aportar su experiencia a unos Rangers que aspiran a ser competitivos en la Liga Americana desde el inicio de la campaña.