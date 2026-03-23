Brandon Woodruff evitará la lista de lesionados y abrirá el quinto juego de Milwaukee

El lanzador derecho Brandon Woodruff evitará comenzar la temporada en la lista de lesionados y está programado para abrir el quinto juego de los Milwaukee Brewers en la campaña 2026.

Preparación y estado físico de Brandon Woodruff

Woodruff, quien venía siendo manejado con cautela durante los entrenamientos de primavera, logró completar su proceso de preparación sin contratiempos mayores, lo que permitió al equipo incluirlo en la rotación desde el inicio del calendario regular.

El veterano serpentinero fue limitado en su actividad durante la pretemporada luego de haber finalizado la campaña anterior en la lista de lesionados por una distensión en el dorsal (lat), por lo que el cuerpo técnico optó por llevarlo de manera progresiva.

Como parte de ese plan, Woodruff realizó aperturas controladas y sesiones simuladas antes de ser considerado listo para competir, aunque su carga de trabajo continuará siendo monitoreada en las primeras semanas del torneo.

Importancia de Woodruff para la rotación de Milwaukee

El propio lanzador señaló que su principal objetivo es mantenerse saludable a lo largo de la temporada, incluso si eso implica lanzar con más días de descanso entre salidas.

La presencia de Woodruff representa un impulso importante para la rotación de Milwaukee, que ha tenido que lidiar con varias interrogantes físicas en su cuerpo de lanzadores de cara al inicio de la campaña.