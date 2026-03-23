Carson Benge será el jardinero derecho titular de los Mets en el Día Inaugural

Carson Benge, se ganó el puesto del jardín derecho en el roster de los Mets de Nueva York ( AFP )

El prospecto Carson Benge será el jardinero derecho titular de los Mets de Nueva York en el Día Inaugural, según confirmó este lunes el dirigente Carlos Mendoza.

Benge, seleccionado en la primera ronda del draft de 2024, llegó a los entrenamientos con opciones reales de integrar el equipo grande y terminó consolidando su candidatura tras un sólido desempeño tanto en ligas menores como en la Liga de la Toronja.

Durante la temporada 2025, el bateador zurdo registró promedio de .281, con 15 cuadrangulares, 22 bases robadas y un OPS de .857 en 116 partidos repartidos en tres niveles del sistema de ligas menores.

Ya en los entrenamientos de primavera, Benge mantuvo su buen ritmo ofensivo al batear para .366 con un OPS de .874 en 46 apariciones al plato, cifras que terminaron de convencer al cuerpo técnico.

Cambios en el equipo que abrieron la oportunidad para Benge

La oportunidad en el jardín derecho se abrió tras los movimientos de los Mets en la temporada baja. El equipo intentó firmar al agente libre Kyle Tucker, quien finalmente se decidió por los Dodgers de Los Ángeles.

Posteriormente, la organización adquirió al jardinero Luis Robert Jr. desde los Medias Blancas de Chicago y trasladó a Juan Soto del jardín derecho al izquierdo, lo que dejó vacante la posición que ahora ocupará Benge.

El joven jardinero ha demostrado versatilidad defensiva al desempeñarse en las tres posiciones de los jardines en ligas menores, un factor que también pesó en la decisión final del equipo.