Eloy Jiménez es enviado a ligas menores por los Azulejos de Toronto
Firmó un contrato de liga menor con invitación a los campos de entrenamientos de Grandes Ligas con el conjunto canadiense en el mes de enero de este año
El jardinero dominicano Eloy Jiménez fue enviado a ligas menores por los Azulejos de Toronto este lunes.
Jiménez, quien registró una línea ofensiva de .286/.333/.524, con dos jonrones y tres remolcadas en 18 partidos de la Liga de la Toronja, fue uno de los últimos cortes del dirigente John Schneider junto a Yariel Rodríguez, Jorge Alcalá, Jesse Hahn, Joe Mantiply y Josh Fleming.
Decisión de los Azulejos de Toronto sobre Eloy Jiménez
- "El Big Baby" llegó a un acuerdo de liga menor con el conjunto de Toronto en enero, con invitación a los entrenamientos de primavera.
Sin embargo, pese a un desempeño sólido en las oportunidades que recibió, no logró ganarse un puesto en el equipo grande de los campeones de la Liga Americana.