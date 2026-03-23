Eloy Jiménez es enviado a ligas menores por los Azulejos de Toronto

El jardinero dominicano Eloy Jiménez fue enviado a ligas menores por los Azulejos de Toronto este lunes.

Jiménez, quien registró una línea ofensiva de .286/.333/.524, con dos jonrones y tres remolcadas en 18 partidos de la Liga de la Toronja, fue uno de los últimos cortes del dirigente John Schneider junto a Yariel Rodríguez, Jorge Alcalá, Jesse Hahn, Joe Mantiply y Josh Fleming.

Decisión de los Azulejos de Toronto sobre Eloy Jiménez

"El Big Baby" llegó a un acuerdo de liga menor con el conjunto de Toronto en enero, con invitación a los entrenamientos de primavera.

Sin embargo, pese a un desempeño sólido en las oportunidades que recibió, no logró ganarse un puesto en el equipo grande de los campeones de la Liga Americana.