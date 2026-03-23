JJ Wetherholt hace el roster del Día Inaugural con los Cardenales

El prospecto JJ Wetherholt fue incluido en el roster del Día Inaugural de los Cardenales de San Luis, consolidando su ascenso a las Grandes Ligas tras una rápida progresión en el sistema de ligas menores.

Wetherholt, considerado uno de los mejores talentos jóvenes de la organización, se ganó su lugar en el equipo grande luego de una destacada actuación durante la temporada 2025, en la que brilló entre Doble A y Triple A con promedio superior a .300, poder ocasional y velocidad en las bases.

El infielder, de 23 años, también dejó una impresión positiva durante los entrenamientos de primavera, fortaleciendo su candidatura para formar parte del equipo desde el inicio de la campaña.

Proyección y expectativas para la temporada 2026

La oportunidad para Wetherholt se abrió en medio de movimientos realizados por la organización durante la temporada baja, que dejaron espacio en el cuadro interior, particularmente en la segunda base, posición en la que se proyecta como titular.

Su capacidad para embasarse, combinar contacto con poder y aportar velocidad lo convierten en una de las principales apuestas de los Cardenales para el futuro inmediato, con proyección incluso de competir por el premio Novato del Año en la Liga Nacional.

Con su inclusión en el roster, San Luis apuesta por inyectar juventud y talento a su alineación desde el primer día, confiando en que Wetherholt pueda traducir su éxito en ligas menores al más alto nivel.