Spencer Strider iniciará la temporada en lista de lesionados con los Bravos

El lanzador derecho Spencer Strider comenzará la temporada 2026 en la lista de lesionados de los Atlanta Braves, luego de ser diagnosticado con una distensión en el músculo oblicuo.

La información fue confirmada este lunes por el dirigente Walt Weiss, quien explicó que el serpentinero fue descartado de su apertura programada en el último juego de los entrenamientos de primavera ante Pittsburgh.

Aunque el equipo no ha establecido un calendario exacto para su regreso, existe optimismo de que Strider pueda reincorporarse en un plazo de pocas semanas.

La ausencia del derecho representa un nuevo golpe para la rotación de Atlanta, que ya atraviesa problemas de salud en su cuerpo monticular.

Impacto en la rotación y ofensiva de los Atlanta Braves

Los lanzadores Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep se encuentran en la lista de lesionados de 60 días tras cirugías en el codo, mientras que el zurdo Joey Wentz quedó fuera por toda la temporada debido a una rotura del ligamento cruzado anterior.

Strider, de 27 años, busca recuperar su mejor forma tras perder gran parte de la campaña 2024 por una cirugía en el codo y registrar marca de 7-14 con efectividad de 4.45 en 23 aperturas durante 2025.

Los inconvenientes no se limitan al pitcheo. En la ofensiva, el campocorto Ha-Seong Kim estará fuera más de un mes por una lesión en la mano, mientras que el jardinero Jurickson Profar fue suspendido para toda la temporada tras dar positivo a sustancias prohibidas.

Con este panorama, los Bravos enfrentarán el inicio de la campaña con una rotación mermada y varias interrogantes, en un momento clave para sus aspiraciones en la Liga Nacional.