Como premio por haber llegado a la Serie Mundial, Toronto renueva contrato a su gerente general

Los Blue Jays han firmado una extensión de contrato por cinco años con el gerente general Ross Atkins, según anunció el club este lunes por la mañana, asegurando así la permanencia de uno de los artífices del equipo campeón de la Serie Mundial de 2025.

Ahora reina una inusual sensación de estabilidad en Toronto, algo que la mayoría de las organizaciones anhelan pero que rara vez alcanzan. El mánager John Schneider también extendió su contrato el lunes, y durante la temporada baja, el presidente y director ejecutivo Mark Shapiro firmó su propia extensión por cinco años.

Si a todo esto le sumamos el contrato de Vladimir Guerrero por 14 años y 500 millones de dólares, y el claro compromiso de la directiva de invertir entre los mejores de la liga, sabemos perfectamente quiénes son los Blue Jays ahora mismo. Solo les queda ganar.

"Desde el día antes de llegar, incluso antes de estar aquí, siempre sentí que esta oportunidad era una de las mejores del béisbol, representando a un país en una ciudad tan increíble con un apoyo increíble", dijo Atkins el lunes en Dunedin. "Ha superado con creces mis expectativas".

Atkins y Shapiro tienen una larga trayectoria en la organización de los Guardians, que se remonta a mucho antes de su etapa con los Blue Jays, y ambos defienden el valor de la estabilidad que ahora han fomentado en Toronto.

"Ross ha hecho un trabajo excepcional al construir una base sólida con un equipo de operaciones de béisbol de gran nivel, recursos de primera clase y una cultura de colaboración. Soy un firme defensor de la estabilidad y la continuidad, y Ross sigue haciéndonos mejores", dijo Shapiro en un comunicado.

"Me resulta fácil creer en Ross, ya que lo he visto pasar de jugador a joven ejecutivo de la directiva y luego a ejecutivo consolidado de la MLB, y estoy sumamente seguro de que su liderazgo nos ayudará a lograr nuestro objetivo común de traer de vuelta los campeonatos de la Serie Mundial a Canadá", agregó.

Completará decenio

Esta extensión de contrato mantendrá a Atkins en la organización durante su segunda década, tras haber sido nombrado gerente general en diciembre de 2015.

En aquel entonces, los Blue Jays acababan de lograr su primera aparición en la postemporada en 22 años, gracias a estrellas como José Bautista, Josh Donaldson, Edwin Encarnación y Russell Martin. La temporada pasada, que superó con creces las participaciones de los equipos de 2015 y 2016 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y los llevó a la Serie Mundial, finalmente representó la verdadera visión de Atkins para el equipo.