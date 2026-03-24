Dominicana llega a su año 70 en la MLB consolidada como la gran mina de talento

Vladimir Guerrero Jr., ha sido convocado cinco veces al Juego de Estrellas en sus primeras siete temporadas. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando el 23 de septiembre de 1956 Osvaldo Virgil inscribió la primera bandera dominicana en las Grandes Ligas, Cuba ya llevaba 85 años de haber colocado a su primer representante (1871), México 23 (1933), Venezuela 17 (1939), Puerto Rico 14 (1942) y Panamá uno (1955).

Este miércoles, cuando arranque la que será la temporada 70 de presencia interrumpida quisqueyana, los jugadores con esa matrícula dominan con holgura el histórico de la representación internacional con 960, casi el doble que el más cercano competidor (la Venezuela recién campeona del Clásico, con 505).

Después del derribo de la barrera racial materializada por Jackie Robinson en 1947, ningún otro grupo menor ha tenido mayor influencia que los dominicanos y llegan a su séptima década en un estado de forma envidiable, con un grueso de talento joven, millonarios en los bolsillos e insaciable de gloria en el terreno.

El séptimo decenio empieza con Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Rafael Devers, Fernando Tatis Jr., Cristopher Sánchez y Junior Caminero en sus veinte años, tomando el listón de la generación que lideraron Albert Pujols, Adrián Beltré, David Ortiz, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero padre, los cuatro últimos inmortales ya y el primero a la espera de turno.

Gran salto

Fue un asalto silencioso, pero estratégico, uno en el que figuras como Juan Marichal, Felipe Alou y Ricardo Carty colocaron zapatas y columnas con varillas de acero inoxidable y fue cuestión de 22 años para asumir el trono sin ceder un ápice desde entonces.

Si el triunfo de la revolución cubana en 1959 trajo consigo en 1962 la eliminación del deporte profesional en la mayor de las Antillas, el cierre de la que fuera la nación que lideraba la presencia foránea en la MLB hasta ese año (23) fue factor para que en otro rincón del Caribe se abriera una fuente de suministro de talento que no ha quedado a deber.

Al terminar la campaña de 1978 los duartianos desplazaron a los boricuas y desde entonces curso tras curso ha sido el país que más peloteros que ha colocado.

Un dominio cuantitativo y cualitativo, con dominio en los galardones individuales, entre los jugadores mejor pagados y 70 ganadores de la Serie Mundial.

Son dominicanos los líderes en cosecha extranjeras en los cuatro premios que otorga la BBWAA: Jugador Más Valioso (9), Cy Young (5), Novato del Año (8) y Dirigente del Año (2).

Del grupo, 123 han sido convocados al Juego de las Estrellas y 79 han superado los 10 años de servicios. Cinco han sido exaltados al Pabellón de la Fama, categoría en la que quedan detrás de cubanos (6) y puertorriqueños (6).

La salud de hoy

En la víspera de que se definan los rosters de 26 hombres cerca de un centenar de duartianos tienen opción de comenzar en el primer equipo.

En la historia de la MLB se han otorgado 20 contratos a peloteros que garantizan al menos 250 millones de dólares, desde que Alex Rodríguez abrió la compuerta en el 2001.

En esa lista aparecen seis dominicanos y otros tres extranjeros también se cuelan como los japoneses Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto y el puertorriqueño Francisco Lindor.

La lista de pactos de mayor tamaño la encabeza Juan Soto con su acuerdo de 765 millones y tercero llega Vladimir Guerrero Jr. con 500 millones.

En el ranking de los 100 mejores jugadores que realiza el canal oficial de la MLB previo a cada campaña para 2025 hay 16 dominicanos en la lista, también la mayor representación internacional.

Lo que viene en las bases también es halagüeño. Los clubes invierten en el talento dominicano el doble de lo que hacen con el segundo competidor y solo en las últimas dos temporadas han destinado una media de 99 millones de dólares en fichajes de adolescentes, cuya élite en breve tiempo se cuela en puestos altos en el ranking de los mejores.

La página negativa

No todo ha sido brillo lo que han producido esos embajadores en uniformes deportivos. Desde que la MLB introdujo el programa de dopaje en la temporada 2005 y hasta la actualidad los quisqueyanos han liderado el número de suspensiones con 50 de los 91 sancionados, incluyendo a reincidentes como Jenrry Mejía (tres veces), Manny Ramírez, Robinson Canó y Guillermo Mota (dos).

También ha habido bigleaguer feminicida (César Cedeño) y condenados por defraudar al fisco, como Raúl Mondesí con 300 millones por lo que purgó ocho años en prisión domiciliaria.

En la actualidad los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz son acusados por una corte en Nueva York de ser parte de una red de amaños en apuestas deportivas. La carrera de Wander Franco se frenó en 2023 y en la actualidad es acusado por el Ministerio Público de abuso sexual a una menor.